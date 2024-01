La servilleta de los 2.5 mil millones de pesos: el primer contrato de Lionel Messi saldrá a subasta

El 14 de diciembre de 2000, Lionel Messi firmó su primer contrato con el FC Barcelona. A sus 13 años, 'La Pulga' se vinculó al club 'culé' a través de una servilleta y ese día cambió para siempre la historia del fútbol. Pues bien, entre el 18 y 27 de marzo, Bonhams, exclusiva casa británica especializada, se encargará de la subasta este histórico objeto.

Messi Cuccittini intentó empezar una carrera futbolística en Argentina. Hizo parte de las divisiones menores de Newell's y cuando intentó fichar por River Plate, se lo impidieron. "Se iban a hacer cargo del tratamiento. Newell's nunca me bancó en ese sentido, nunca me lo pagó (...) En River me dijeron que llevara el pase, y cuando fui a Newell's me sacaron cagando. Peleamos y peleamos pero el pase nunca me lo dieron. Nunca me dieron el pase", recordó el crack argentino en una entrevista con 'Fox Sports Radio'.

Unos ojeadores se dieron cuenta de su talento y pusieron a su mánager, Horacio Gaggioli, en contacto con Josep María Minguella. Estos dos personajes se comunicaron con Carles Rexach, el entonces secretario técnico del 'Barça', quien no dudó en firmarlo después de verlo jugar con la camiseta 'blaugrana'. Se reunieron en el Club Tenis Pompeia y firmaron un contrato en una servilleta.

¿Qué dice la famosa servilleta que firmó Lionel Messi?

"En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio (Gaggioli), Carles Rexach, secretario técnico del F.C.B., se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas".

Pues bien, Gaggioli había asegurado que la servilleta permanecería en el museo del FC Barcelona; sin embargo, cambió de opinión y se la ofreció a Bonhams. Se espera un precio de venta entre unos 350.000 euros y 585.000 euros. Si llega a la cifra más optimista, significarían unos 2.5 mil millones de pesos.

Fotos de la servilleta con la cual Lionel Messi se vinculó al Barcelona