"Sí estuve": Shakibecca, doble de Shakira, volvió a romper el silencio tras la inauguración del Mundial 2026

El 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, Shakira fue una de las cantantes que estuvo presente en la inauguración.

Tras las presentaciones de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin y Ryan Castro, Shakira apareció para cantar 'Dai Dai' junto a Burna Boy.

La cantante barranquillera vistió de amarillo y blanco y, además, utilizó unas gafas negras para protegerse del sol.

Sin embargo, debido a que 'Shakibecca', su imitadora, también había mostrado que estaba en México, algunos internautas comenzaron a rumorar que, presuntamente, la artista original no era la que había estado presente en el Estadio Ciudad de México.

En consecuencia, tras las diferentes versiones que comenzaron a circular, la misma 'Shakibecca' publicó un video en el que le puso punto final a las especulaciones.

"Sí estuve": esto reconoció 'Shakibecca', la doble de Shakira, tras la inauguración del Mundial 2026

'Shakibecca', la doble casi exacta de Shakira, ha manifestado en sus redes sociales que, efectivamente, llegó a México para vivir la fiesta de la Copa del Mundo.

Además, ha indicado que, como una muestra de admiración hacia la cantante colombiana, ha recreado la coreografía de 'Dai Dai', la canción del Mundial.

No obstante, dejó claro que, aunque sí disfrutó de la inauguración en tierras mexicanas, lo hizo afuera del estadio, mientras que la barranquillera deslumbraba al mundo entero en el escenario deportivo.

"Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde el Paseo de la Reforma", enfatizó Shakibecca en Instagram.

"Felicidades por esta apertura para que el mundo disfrute de la fiesta futbolera en paz y alegría, mi Shakira", añadió.

En video: así fue el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026