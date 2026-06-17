CANAL RCN
Tendencias

"Sí estuve": Shakibecca, doble de Shakira, volvió a romper el silencio tras la inauguración del Mundial 2026

La imitadora de Shakira aclaró la situación luego de los rumores que se hicieron virales.

Foto: @shakibecca en Instagram.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
11:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, Shakira fue una de las cantantes que estuvo presente en la inauguración.

Tras las presentaciones de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin y Ryan Castro, Shakira apareció para cantar 'Dai Dai' junto a Burna Boy.

La cantante barranquillera vistió de amarillo y blanco y, además, utilizó unas gafas negras para protegerse del sol.

Sin embargo, debido a que 'Shakibecca', su imitadora, también había mostrado que estaba en México, algunos internautas comenzaron a rumorar que, presuntamente, la artista original no era la que había estado presente en el Estadio Ciudad de México.

En consecuencia, tras las diferentes versiones que comenzaron a circular, la misma 'Shakibecca' publicó un video en el que le puso punto final a las especulaciones.

"Sí estuve": esto reconoció 'Shakibecca', la doble de Shakira, tras la inauguración del Mundial 2026

'Shakibecca', la doble casi exacta de Shakira, ha manifestado en sus redes sociales que, efectivamente, llegó a México para vivir la fiesta de la Copa del Mundo.

Además, ha indicado que, como una muestra de admiración hacia la cantante colombiana, ha recreado la coreografía de 'Dai Dai', la canción del Mundial.

No obstante, dejó claro que, aunque sí disfrutó de la inauguración en tierras mexicanas, lo hizo afuera del estadio, mientras que la barranquillera deslumbraba al mundo entero en el escenario deportivo.

"Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde el Paseo de la Reforma", enfatizó Shakibecca en Instagram.

"Felicidades por esta apertura para que el mundo disfrute de la fiesta futbolera en paz y alegría, mi Shakira", añadió.

En video: así fue el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Hay que poner atención": Mhoni Vidente reveló inquietante predicción

Selección Colombia

¿Sin plan para el Mundial? Aquí puede ver los partidos de la Selección Colombia con familia y amigos

Accidente aéreo

Viral I Fanáticos revelan misteriosas coincidencias tras la muerte de Gaspi y Oliver Tree en Brasil

Otras Noticias

Comercio

¿Cómo pagar una compra con dos tarjetas? El nuevo sistema que beneficia a 8 millones de colombianos

Conozca cómo funcionará este novedoso sistema en el país.

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 Inglaterra vs. Croacia: siga en directo el partidazo del grupo L del Mundial 2026

🔴 EN VIVO 🔴 Inglaterra y Croacia se enfrentan en el debut del Grupo L del Mundial 2026. Siga el minuto a minuto, horario, TV y todas las emociones del partido.

Elecciones presidenciales 2026

Claudia López le da su “voto de confianza” a Cepeda bajo promesa de aceptar los resultados de segunda vuelta

Estados Unidos

Estados Unidos les recomienda a sus ciudadanos no viajar a estos lugares de Colombia

Invima

Invima pide verificar alimentos y bebidas alcohólicas durante el Mundial