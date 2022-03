¿Por qué no se ha casado? Shakira contó por qué huye al matrimonio con Piqué

La artista colombiana Shakira es una de las celebridades del país que ha logrado más reconocimiento internacional a lo largo de su carrera y gracias a su relación con el futbolista español Gerard Piqué, su vida se hizo más pública con el correr de los años, pues la farándula del mundo ha estado muy cerca de una de las parejas más estables del panorama artístico.

La barranquillera conquistó a Piqué durante las grabaciones de la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, algo que al parecer le sentó muy bien al defensor, ya que el seleccionado español se terminó coronando con su primera Copa del Mundo en aquél entonces.

Desde dicho año, la pareja de las dos celebridades ha mostrado bastante estabilidad, intentando alejarse lo más posible de las cámaras y manteniendo su amor a flote; pero igualmente las crisis han estado presentes en el hogar que ya cuenta con dos hijos, Sasha y Milán.

Así lo ha revelado la artista colombiana en el podcast ‘Planet Weird’ con Holly H, en donde contó la razón principal por la que las discusiones en su casa no faltan con el defensor español.

De acuerdo a sus declaraciones, lo que más enfada a Gerard Piqué de la colombiana es "la falta de puntualidad". "Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española. Su mente está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto", afirmó.

Matrimonio de Shakira y Piqué

Más allá de sumar más de 12 años juntos, Shakira y Piqué no han contraído matrimonio y por lo dicho por la barranquillera esto no llegará, o por lo menos en los próximos años.

Según la artista colombiana, la decisión de contraer matrimonio no se ha dado debido a que pretende mantener la atención de su pareja como siempre ha estado y tal vez con el calificativo de “esposa” podría perder el interés de Gerard.

"La idea del matrimonio me espanta. No quiero que me deje de ver como su 'chica'. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", indicó.