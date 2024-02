¿Shakira en el Carnaval de Barranquilla? El rumor que ha crecido en las redes sociales

Shakira sigue dejando de que hablar en todos los medios de comunicación. En esta oportunidad, se ha dado a conocer que la colombiana podría tener una presentación sorpresa en el Carnaval de Barranquilla, lo que hace ilusionar a todos los barranquilleros, quienes se preparan para lo que será la fiesta más popular de la capital del Atlántico.

El rumor comenzó a rondar en las redes sociales, luego de que Shakira comentara una fotografía de la estatua que le hicieron en la ciudad de Barranquilla. Allí, la colombiana comentó “Qué ganas de que vengan ya ese carnaval”, lo hizo ilusionar a todos los asistentes a este evento, el cual se llevará a cabo este fin de semana (9 – 10 – 11 febrero).

¿Shakira estará en el Carnaval de Barranquilla?

Ahora, el rumor comenzó a tomar fuerza luego de la información del programa ‘Lo sé todo’, pues en su último episodio, los presentadores afirmaron que Shakira tendría la posibilidad de disfrutar los Carnavales de Barranquilla, dejando claro que aprovecharía la oportunidad para visitar la estatua y poder disfrutarla con sus padres.

Además, se ha rumorado que Shakira podría acompañar a Carlos Vives en tarima y poder cantar juntos la canción ‘La Bicicleta’, la cual fue interpretada por los colombianos en años anteriores y que ha sido tendencia a nivel mundial, luego de que la barranquillera y el samario la cantaran en un concierto en Miami.

Discurso de Shakira en el Carnaval de Barranquilla de 1998

"Gracias. Estoy temblando. Este es uno de los momentos más emocionantes que he vivido hasta ahora en mi carrera artística. Quiero que sepan, que me siento honrada, inmensamente honrada y agradecida con ustedes. Sé que este reconocimiento se le entrega a los artistas que hacen música tropical; yo no hago música tropical. Ustedes han hecho esta pequeña variación a la historia del Carnaval de Barranquilla por enriquecer mi historia personal", empezó diciendo Shakira.

"Les doy las gracias a ustedes mi gente barranquillera que tanto quiero y a Dios por haberme permitido nacer en este lugar", concluyó 'Shaki', quien después invitó al Joe Arroyo al escenario.

Cabe resaltar que después de 'Shaki', solo tres artistas han recibido esa condecoración: Checo Acosta (2013), Grupo Niche (2014) y Jorge Oñate (2014).

