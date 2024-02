Cristiano Ronaldo compartió íntimas imágenes de su sencilla celebración de cumpleaños: vea las fotos

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, celebró su cumpleaños número 39 rodeado de amor y felicidad junto a su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, y sus cuatro hijos.

El jugador compartió con sus más de 600 millones de seguidores en Instagram dos fotografías en las que se pudo apreciar junto con su familia y de fondo, su lujosa casa. Además de ello, Cristiano Ronaldo mostró los grandes pasteles que habían preparado para celebrar esta fecha especial.

Cristiano Ronaldo compartió fotografías de su cumpleaños

En una de las imágenes, Ronaldo recibió un precioso ramo de rosas blancas, obsequio de su hija Alana, mientras cargaba en sus brazos a su hija menor. Con estas publicaciones, el futbolista mostró su agradecimiento a todos sus fanáticos por los mensajes de cariño y buenos deseos recibidos en su cumpleaños, así como por la oportunidad de celebrar este día en familia y volver a los entrenamientos de fútbol.

Además, en sus historias de Instagram, Cristiano compartió una foto junto a Georgina, quien le obsequiaba un postre mientras le deseaba felicidades. Los seguidores del deportista no dejaron de enviarle mensajes de felicitación y admiración, destacando la belleza de su familia y la sencilla y emotiva celebración que tuvo.

Usuarios en las redes sociales felicitaron a Cristiano Ronaldo

“Feliz cumpleaños crack. Que linda familia tienes, lo mereces todo”, “siempre en familia, que es lo que importa”, feliz cumpleaños mi comandante, te amo con todo mi corazón”, “te he amado desde que te vi por primera vez. Eres la persona más hermosa que he visto. Te quiero tanto. No solo eres una gran persona, sino que un gran marido. Disfruta tu día mi amor”, fueron algunos de los comentarios llenos de cariño hacia Cristiano Ronaldo en su cumpleaños.

Actualmente, Ronaldo continúa disfrutando del tiempo en compañía de su familia y centrado en sus nuevos retos profesionales. Sin duda, este cumpleaños ha sido una ocasión especial para el futbolista, quien agradece todo el apoyo recibido y se prepara para enfrentar un nuevo año de vida y de desafíos en su carrera deportiva.

