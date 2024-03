Shakira filtró un adelanto de 'Tiempo sin verte', canción inédita de su próximo álbum: video y letra

El próximo viernes 22 de marzo, Shakira lanzará 'Las Mujeres Ya No Lloran', su duodécimo álbum de estudio. La artista barranquillera, de 47 años, ha generado gran expectativa entre sus seguidores por sus sorpresivas colaboraciones y sus canciones inéditas. Pues bien, la tres veces ganadora en los Premios Grammy dio un adelanto de 'Tiempo sin verte'.

'Shaki' ofrecerá nueve sencillos inéditos en su próximo álbum, el primero desde 'El Dorado' (2017). En 'Tiempo sin verte', 'Cómo, Dónde y Cuándo', 'Nassau' y 'Última' solo se oirá su voz, por lo cual se espera sean más íntimas. La atlanticense ya dio pistas de cómo sonará la canción que lleva el nombre de la capital de las Bahamas, la cual tendrá ritmos influenciados por el 'afrobeat'.

La 'Reina del Pop Latino' también compartió un video con Grupo Frontera, con el cual cantó '(Entre paréntesis)'. Shakira confesó que fue una de las "mejores sesiones de estudio de su carrera". Esta colaboración y la de Cardi B ('Puntería') darán de que hablar en la industria musical.

Pues bien, a escasos ocho días del lanzamiento de 'Las Mujeres Ya No Lloran', la cantante colombiana reveló un pedazo de 'Tiempo sin verte'. "Un sonido que siento muy mío", señaló en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Video y letra de 'Tiempo sin verte', de Shakira

Llevo tiempo sin verte y sigo aquí

y no pasa un día que no piense en ti,

llevo tiempo sin verte,

dime si aún me quieres y te acuerdas de mí

Tracklist completo del álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran':