“Te quedé grande”: así dice la nueva canción que Shakira lanzaría contra Piqué

Desde mediados del 2022, la artista barranquillera Shakira se ha convertido en el centro de atención. Esto, luego del sinfín de situaciones particulares que se le presentaron a la colombiana y de que confirmara su separación con Gerard Piqué.

Tras 12 años juntos, las celebridades dieron fin a la relación que dejó a sus dos hijos, Milan y Sasha, y como consecuencia, tuvieron que enfrentarse a un proceso para definir la custodia de los menores.

Una vez llegaron al acuerdo, establecieron que los dos niños podían mudarse con su madre a Miami, Estados Unidos, y pasar fechas especiales y vacaciones en Europa, junto a su padre.

Sin embargo, esto no fue lo único que afligió a la cantante. La nueva relación amorosa del exdeportista junto a Clara Chía, también generó emociones en la intérprete de Waka Waka y a eso se sumó las complicaciones de salud que presentó su padre, William Meberak.

Entretanto, la artista logró lanzar una canción junto al reggaetonero Ozuna. Una entrega musical titulada Monotonía y que causó revuelo en las redes sociales, puesto que muchos cibernautas asumieron que la letra era dedicada al exdefensa del FC Barcelona.

¿La nueva canción de Shakira sería para Piqué?

Pero ahora, ha surgido una nueva teoría de que la artista volvería a lanzar una canción de despecho. Esto, luego de que una avioneta sobrevolara el cielo de Miami con un mensaje que, al parecer, estaría en la nueva melodía.

Imágenes compartidas por varios usuarios en Twitter dejan ver la frase: "una loba como yo, no está pa' tipos como tú" acompañada de la fecha "11/01/23", misma que Shakira publicó en su perfil de Instagram, anunciando que este 11 de enero realizará una sesión musical con el DJ argentino Bizarrap.

Tiempo después, se conoció que un programa de Telemundo también habría conocido parte de la letra.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga, pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Hasta el momento no se conoce mayor información al respecto del nuevo proyecto de la colombiana, pero se mantiene la expectativa del encuentro virtual que tendrá junto a Gonzalo Julián Conde.

