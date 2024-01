Silvestre Dangond confirmó su presencia en el Festival Vallenato 2024: acá el cartel completo

Del próximo 30 de abril al 4 de mayo se celebrará la edición 57 del Festival de la Leyenda Vallenata, que homenajeará a Iván Villazón. Gran parte del cartel ya había sido revelado; sin embargo, se desconocían dos artistas. Este viernes 26 de enero, fueron revelados y generaron revuelo entre los seguidores de este emblemático evento de Valledupar.

Este festival, considerado como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, ya había revelado el cartel para el primer concierto, programado para el jueves 2 de mayo. Ese día, se presentarán Carin León, Mora, Diego Daza, Poncho Zuleta y Alex Manga. 'El Pulmón de Oro', quien fue el homenajeado en 2016 junto a su hermano Emiliano, se convirtió en el primer artista en ganar el Grammy Latino en la categoría de Cumbia/Vallenato.

El viernes 3 de mayo, los organizadores habían confirmado a Grupo Niche, Pipe Bueno y Ana del Castillo. Pues bien, se confirmó la presencia de Silvestre Dangond. El cantante nacido en Urumita, de 43 años, generó gran expectativa entre sus aficionados. Recordemos que hasta hace poco se había retirado de los escenarios. Se espera un regreso triunfal con su álbum 'Ta' malo'.

El sábado 4 de mayo, día en el que finalizará este festival, con más de medio siglo de existencia. Para el cierre, estaban confirmados Grupo Frontera, Iván Villazón, Peter Manjarrés y Elder Dayán. La organización sorprendió al público con la confirmación de Juan Luis Guerra ganador de 27 Grammy Latinos, dos Grammy estadounidenses y once Premios Latin Billboard.

El Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ albergará un festival histórico. "La leyenda vive y de esta manera en su versión No. 57 se resalta el homenaje al gran representante del género vallenato Iván Villazón Aponte, ‘La Voz Tenor del Vallenato’", señaló 'Tuboleta'.

En el 57 @FESVALLENATO me siento BACANO y ME SUBE LA BILIRRUBINA. A esta parranda llegan @SilvestreFDC (3 de Mayo) y el maestro @JuanLuisGuerra (4 de Mayo) para no parar de bailar. Compra las boletas con precios especiales pagando con tus tarjetas del @BcoFalabellaCo pic.twitter.com/AvpWBBaz5E