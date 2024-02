¿Lo recuerda?: video del show que dieron Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl LIV

Este domingo 11 de febrero, el Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada) albergará el Super Bowl LVIII. Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se disputarán el codiciado Trofeo Vince Lombardi. La última vez que estos dos equipos se citaron en la final de la NFL, Shakira y Jennifer López protagonizaron uno de los mejores shows de mitad de tiempo. Este 2024, el turno será de Usher.

Hace cuatro años, Chiefs y 49ers se vieron las caras en el Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida) para decretar al campeón de la edición LIV del Super Bowl. El equipo dirigido por Andy Reid había dejado en el camino a los Tennessee Titans (24-3) y a los Houston Texans (31-51).

Por su parte, la escuadra de Kyle Shanahan había dejado en el camino a los Green Bay Packers (20-37) y Minnesota Vikings (10-27). La final tuvo un arranque bastante parejo y se fue igualada (10-10) al entretiempo, después de un 'touchdown' de Patrick Mahomes y otro de Kyle Juszczyk, tras un pase de Jimmy Garoppolo. Los pateadores, Harrison Butker y Robbie Gould, le dieron seis unidades a sus respectivos equipos.

Con el partido empatado, empezó a crecer la tensión en el estadio de Miami. La artista barranquillera apareció en el escenario, desató el júbilo bailando al ritmo de 'Dare (La La La)'. Siguió con 'Loba' y 'Empire'. Después, Bad Bunny dijo 'presente' y cantaron 'I Like It', mezclaron 'Chantaje' y 'Callaíta'.

J-Lo se adueñó de la tarima e interpretó éxitos como 'Get Right'. J Balvin la acompañó en canciones como 'Qué Calor' y 'Mi Gente'. Las artistas latinas cerraron el espectáculo con una inolvidable versión de 'Waka Waka'. Fue tal el concierto, que recibió cuatro nominaciones a los Primetime Emmy (ganó uno).

49ers y Chiefs después volverían al terreno de juego. Los 'niners' llegaron a estar 20-10 arriba, pero Mahomes reaccionó en el último cuarto sumaron 21 puntos. ¿Quién ganará esta edición?

