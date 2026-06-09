Crecen los rumores: Tebi Bernal, finalista de La Casa de los Famosos, habría sido visto con su expareja

Los finalistas de La Casa de los Famosos Colombia siguen generando contenido polémico en sus redes sociales ya que varios de sus vínculos fueron protagonistas de amplias peleas durante la recta final del reality más famoso del país.

El presunto vínculo entre Tebi Bernal y Alexa Torres fue uno de los acercamientos más comentados ya que ambos participantes contaban con sus respectivas parejas en el mundo exterior.

Sin embargo, en las horas más recientes, han circulado en redes nuevas pistas que presuntamente indicarían que el hombre se encontraría en compañía de su expareja.

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¿Tebi Bernal volvió con su expareja?

Han crecido los rumores sobre la presunta reconciliación entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero, quien, en los meses más recientes, dio a conocer que había puesto punto final a su relación con el hombre tras los acontecimientos ocurridos dentro del reality.

No obstante, en las últimas horas, el hombre publicó contenido en sus redes sociales en donde lució un bolso con una correa específica que posteriormente le fue vista a la modelo en sus cuentas.

Pero los rumores han crecido a raíz de la más reciente publicación de la mujer, en las historias de su cuenta en Instagram, ya que esta compartió una reflexión en donde recalcó la importancia de separar los conflictos de pareja de las responsabilidades familiares. Su respuesta abrió nuevamente un debate sobre el rumbo de la relación.

“La madurez no siempre consiste en quedarse juntos. A veces consiste en saber separar los conflictos de pareja de la responsabilidad compartida de ser familia”, aseguró.

Pese a que algunos fanáticos aseguraron que ambos se habrían dado una segunda oportunidad, otros manifestaron que su encuentro tendría como objetivo cumplir con el tiempo estipulado en familia para sus respectivos hijos.

Tras la ola de comentarios, la mujer compartió nuevas declaraciones que, al parecer, habrían aclarado que dicha relación sentimental no sería retomada.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada?

Uno de los finales más inesperados para la tercera temporada corresponde a la presunta ruptura en la amistad entre Bernal y Alejandro Estrada, ganador de la tercera temporada del programa.

Según declaraciones del actor, dadas a programas como ‘Buen día, Colombia’, actualmente existen distintos asuntos que todavía no se han resuelto tras presumirse una presunta repartición del premio mayor en efectivo.

Por esto, ambos han manejado distancia desde su salida de la casa más famosa del país.