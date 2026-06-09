Aida Victoria Merlano reveló la verdad sobre su reencuentro con Blessd

Aida Victoria Merlano decidió romper el silencio y explicar el motivo detrás de su reciente aparición en un video junto a Blessd, una colaboración que rápidamente encendió las redes sociales y reavivó la polémica que ambos protagonizaron tras la ruptura de la influenciadora con Westcol.

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La creadora de contenido aseguró que su participación en el proyecto no tuvo ninguna connotación sentimental y reveló que detrás de la grabación existe una historia marcada por diferencias públicas, indirectas musicales y una reconciliación inesperada.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre Blessd?

A través de sus redes sociales, Aida Victoria reconstruyó el origen del conflicto con el cantante urbano. Según explicó, todo comenzó en 2024, cuando Blessd realizó comentarios sobre ella en medio de la controversia generada por el final de su relación con Westcol.

La barranquillera recordó que, en ese momento, cuestionó públicamente al artista y lanzó declaraciones que posteriormente terminaron siendo utilizadas en una de sus canciones.

Merlano afirmó que una de sus frases más comentadas fue incluida en una producción musical de Blessd, algo que aumentó la tensión entre ambos y convirtió la disputa en tema de conversación en plataformas digitales.

Sin embargo, con el paso de los meses, la situación cambió. Según contó, las diferencias quedaron atrás y ambas partes optaron por dejar el conflicto en el pasado.

¿Por qué Aida Victoria Merlano aceptó grabar un video con Blessd?

La aparición de Aida Victoria en el reciente proyecto audiovisual generó múltiples especulaciones entre los seguidores del cantante y de la influenciadora. Algunos incluso llegaron a pensar que existía un acercamiento sentimental.

No obstante, la creadora de contenido aclaró que aceptó participar porque la propuesta estaba enfocada en una historia completamente distinta.

De acuerdo con su versión, el concepto del video no contemplaba escenas románticas ni una narrativa relacionada con una relación amorosa. Por el contrario, el papel que le plantearon consistía en una dinámica de confrontación que incluía momentos de humor y tensión entre los personajes.

La influenciadora explicó que el resultado final le gustó y destacó el trabajo realizado durante la grabación. Incluso agradeció públicamente a Blessd por haber confiado en ella para formar parte del proyecto.

Las declaraciones llegan en un momento en el que cualquier movimiento relacionado con Aida Victoria, Blessd o Westcol genera una fuerte reacción en redes sociales.

Por ahora, la barranquillera dejó claro que su participación respondió a una propuesta profesional y no a un nuevo capítulo sentimental, una aclaración que rápidamente se convirtió en tendencia entre sus seguidores.