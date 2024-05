Nuevo tráiler de 'The Acolyte', la serie del universo de Star Wars que explica el resurgimiento del lado oscuro

Cada año, en la fecha 4 de mayo, se celebra el Día Mundial de Star Wars, conmemorándose este día por la icónica frase de la franquicia, "may the Force be with you", lo que traduce en español a "que la Fuerza te acompañe". El día se conmemora con la frase "May the 4th be with you", haciendo un juego de palabras con la fecha 4 de mayo y la palabra en inglés para el quinto mes del año.

Star Wars es una de las sagas de películas más famosas e icónicas de la historia. Creada por George Lucas en 1977, se ha convertido en un ícono de la cultura pop, y su universo se ha expandido en cómics, videojuegos, series de live action y animadas.

En años recientes, series como The Mandalorian, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, entre otras, han sido un éxito rotundo en plataformas de streaming, dándole a los seguidores de la galaxia muy muy lejana nuevas historias de sus personajes favoritos.

Ahora, en el marco de la celebración del Día Mundial de Star Wars, fue lanzado un nuevo tráiler sobre su más reciente producción: The Acolyte.

The Acolyte y el resurgimiento del lado oscuro de la Fuerza

Esta serie tendrá lugar 100 años antes del Episodio 1: La Amenaza Fantasma, durante un periodo conocido como 'La Alta República', donde los Jedis estaban en el apogeo de su poder.

Según ha dado a conocer Disney, esta historia explicará como en medio de esta época de paz y tranquilidad, volvieron a surgir los Sith, enemigos de los jedis y usuarios del lado oscuro de La Fuerza.

En el tráiler se ven nuevos personajes nunca antes vistos, todos jedis en su gran mayoría.

La serie se estrenará el próximo 4 de junio en la plataforma Disney+, y explicará el origen de la maldad que es protagonista en la saga original de películas.

Vea el tráiler: