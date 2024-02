Medellín se prepara para recibir el Tomorrowland Core: fechas, lugar y precios

Uno de los festivales musicales más impactantes del mundo llega a Colombia. Este mayo, la edición CORE del Tomorrowland vibrará en Antioquia, ocupando uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad y creando un evento que será un festín para los asistentes.

Luego de su emocionante debut en Tulum, la edición CORE se tomará Medellín, en un ambiente lleno de energía.

