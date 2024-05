¡Inédito! Camilo Pulgarin revela con quién se quiere casar

Camilo Pulgarin, más conocido en redes sociales como 'María José' es el participante que salió en la noche del miércoles, 8 de mayo, de La Casa de Los Famosos.

Tras su salida estuvo en entrevista con Buen Día Colombia, allí reveló detalles inéditos de la convivencia con los otros famosos del reality y además, aseguró que quiere casarse, pero ¿Con quién?

Camilo Pulgarin habló sobre la convivencia en La Casa de Los Famosos

El creador de contenido paisa aseguró que la convivencia dentro del programa es fuerte, además, confirmó que es tal cual como se ve desde afuera.

Las peleas, los enfrentamientos y diferencias son 100% reales, según Pulgarin. Adicional a esto, aseguró que el estar adentro y encerrado aumenta la sensibilidad por lo que se generan fuertes emociones en cada cosa que sucede.

¿Con quién se quiere casar Camilo Pulgarin?

En su entrevista con Buen Día Colombia, aseguró que quiere casarse y que su deseo aumentó más desde que vio a La Segura junto a su ahora, prometido.

Camilo expresó lo especial que fue vivir la propuesta de matrimonio que Ignacio Baladan le hizo a 'La Segura' dentro de la casa. Confirmó que el momento fue emotivo y le recordó cuántas ganas tiene de casarse.

Además, al preguntarle con quién quería casarse, Camilo aseguró que no tiene pareja actualmente y que no conoce aún al afortunado, sin embargo, quiere que sea una persona que lo ame y lo valore, pero sobre todo, que no se sienta opacado por el brillo de 'María José'.