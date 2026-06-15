Viajero que ha recorrido medio mundo en carro se quejó de los peajes y la manera de conducir en Colombia

Luego de atravesar Europa, Centroasia, Siberia y gran parte del continente americano en su Fiat Marea de 1998, el español Fabio Belnome, conocido en redes sociales como "Volta di peluca", quedó asombrado con el número de peajes en carreteras de Colombia.

En uno de los videos de su última serie, viajando de Alaska a la Patagonia en carro, se preguntó, en medio de su recorrido de norte a sur por territorio colombiano:

“¿Qué os pasa en Colombia con los peajes? Pensaba que en Francia había peajes, que Corea y Japón estaban llenos de peajes y, aunque me decían: 'ya verás cuando llegues a Colombia', pensé que era normal, porque todo el mundo siempre se cree que lo suyo es lo mejor o lo peor, pero madre mía. Todo el rato sin parar hay peajes, peajes, peajes… 14.000 pesos, 20.000 pesos, 25.000 pesos, ¿pero cómo puede ser?”.

Belnome también se refirió a la manera de conducir de los colombianos

Aunque dijo disfrutar de la comida y el buen trato que recibió durante su viaje por Colombia, los peajes no fueron lo único de lo que Belnome se quejó en carretera. Según dijo, entrando a Cali:

“Hay un tráfico tremendo y también os voy a decir que, aparte de ser los que más peajes tenéis, son los que peor conducís. Madre mía. Es el país en el que más cosas random veo entre conductores… frenan en medio, no se incorporan bien a los sitios. Brutal”.

El creador de contenido realizó su primer gran viaje, de Japón a España, en el mismo vehículo, que adquirió por 900 euros (poco más de 3.600.000 pesos colombianos al cambio de junio de 2026) y, una vez finalizó la travesía, decidió emprender un nuevo recorrido en carretera, de punta a punta, por el continente americano.

Peajes más costosos de Colombia

En 2024, Colombia era uno de los países con mayor número de peajes en la región, rondando los 180, con los que superaba a países de mayor extensión, como México y Brasil.

Sin embargo, lo que más preocupa a los conductores en 2026 es el precio de algunos de ellos. El peaje Cisneros, en Antioquia, es el más costoso por segundo año consecutivo, con una tarifa de 29.400 pesos para categoría I, y le siguen: el peaje de Pipiral, en la vía al Llano, por 29.100 pesos; el peaje de Aburrá, en Antioquia, por 27.300 pesos; el peaje del túnel de Oriente, en la vía Medellín-Rionegro, por 26.275 pesos; el peaje de Fuemia, en Antioquia, por 25.300 pesos, y el peaje de Guaico, en el Eje Cafetero, por 24.772 pesos.