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Gobierno fija tarifas diferenciales en concurrido peaje: también quedará en $700

El Ministerio de Transporte ajustó la estructura de cobro del peaje Villalobos para proteger la movilidad de comunidades y sectores productivos del sur del país.

Gobierno fija tarifas diferenciales en concurrido peaje: también quedará en $700
FOTO: ANI

Noticias RCN

junio 01 de 2026
04:24 p. m.
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El Ministerio de Transporte expidió la Resolución No. 20263040019905 del 26 de mayo de 2026, mediante la cual ajustó la estructura tarifaria del peaje Villalobos, perteneciente al proyecto vial Santana–Mocoa–Neiva. La medida amplía las tarifas diferenciales para residentes de Santa Rosa (Cauca) y algunos servicios de transporte público, con el objetivo de mitigar el impacto económico de la operación de la estación de peaje en las comunidades de su área de influencia.

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La decisión surge tras las solicitudes presentadas por la comunidad del corregimiento de San Juan de Villalobos, en el municipio de Santa Rosa, que manifestó su oposición a la entrada en funcionamiento del peaje y pidió medidas que redujeran los costos de movilidad para los habitantes de la zona. Entre las peticiones se encontraban una tarifa cero para los residentes, la inclusión de vehículos de carga que transportan víveres y beneficios para rutas de transporte escolar.

¿Cuáles son las nuevas tarifas diferenciales del peaje Villalobos?

La resolución establece nuevas categorías tarifarias para beneficiar a los residentes y usuarios frecuentes del área de influencia. Los residentes de Santa Rosa (Cauca) y determinados vehículos de servicio público podrán acceder a una tarifa de $700 en las categorías IE-1, IIE-1, IIIE e IVE durante 2026.

Asimismo, los residentes de Pitalito y los vehículos de transporte público que cubren la ruta Pitalito–Mocoa mantendrán una tarifa diferencial de $2.200 en las categorías IE y IIE. De acuerdo con la resolución, estos valores se actualizarán anualmente con base en el IPC de diciembre del año anterior más el aporte correspondiente al FOSEVI, fijado en $553 para 2026, con un incremento mínimo de $100 por año.

Otro de los beneficios incorporados establece que los vehículos pertenecientes a las categorías IE-1, IIE-1, IIIE e IVE solo pagarán el primer paso cuando realicen más de un tránsito por la estación de peaje dentro de un periodo de 24 horas. Para acceder a estas condiciones especiales será necesario acreditar la calidad de beneficiario mediante una certificación expedida por la Alcaldía de Santa Rosa (Cauca).

¿Por qué el Ministerio de Transporte modificó las tarifas del peaje?

Según informó la cartera de Transporte, la medida responde a un análisis técnico, jurídico y social que evaluó las condiciones de movilidad de los habitantes, las dinámicas económicas de la región y las observaciones presentadas por las comunidades afectadas por la futura operación del peaje.

“La implementación de tarifas diferenciales no es una medida nueva ni excepcional. Es una herramienta que históricamente ha acompañado los proyectos concesionados en Colombia para reconocer las realidades de las comunidades vecinas a la infraestructura”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Esta medida se suma a la anunciada previamente junto a la ANI de tarifas diferenciales en varios peajes de Caldas en la concesión Autopistas del Café, que también fijó un valor de $700 para las comunidades beneficiarias.

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