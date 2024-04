¿Un atentado en su contra? Yefferson Cossio explicó el video viral que subió en sus redes

En las últimas horas el creador de contenido, Yeferson Cossio, es viral en redes sociales tras subir un video en su cuenta de Instagram en el que mostró que, al parecer, fue víctima de un atentado.

Cossio es uno de los influencers más queridos del público, pues en reiteradas ocasiones ha regalado dinero, apartamentos y comida a muchas personas, siendo esa la razón por la que el video reciente que publicó en sus redes llamó la atención.

El video de Yeferson Cossio en el que habría sido víctima de un atentado

A través de su cuenta de Instagram, Cossio subió un video mostrando cómo quedó su camioneta tras recibir (aparentemente) varios disparos.

Mientras conducía, su acompañante grabó los vidrios del conductor y los de la parte de atrás, los cuáles – por fortuna- solo quedaron resquebrajados porque eran blindados.

“Lo único que voy a decir es que tengo las bol... en el cuello”, fue lo único que dijo el antioqueño durante el video.

Cossio explicó lo que hay detrás del video

No obstante, horas después de la publicación, el mismo Cossio salió a desmentir un atentado en su contra.

"No pasó nada, solo fue un video que hicimos (…) Me disculpo. Muchas gracias a las personas que se preocuparon por mí, de verdad, me hacen sentir muy bien, me disculpan por haberlos preocupado, pero si me conocieran un poquito sabrían que si me hubiese pasado algo de verdad no lo publicaba, al menos no hasta que las autoridades competentes se hayan encargado”.