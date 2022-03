"Era para que no se hubiera salvado": papá de víctima del accidente en la Circunvalar

El aparatoso accidente de tránsito en la avenida Circunvalar de Bogotá conmocionó a la capital colombiana por la gravedad del hecho que deja hasta el momento dos personas fallecidas, quienes se movilizaban en un taxi, sin embargo, una mujer también iba en dicho vehículo sobrevivió, lo que su familia califica como un milagro.

“La mano poderosa de mi Dios, porque como ella quedó, como quedó ese carro, era para que no se hubiera salvado, pero la mano poderosa de mi Dios es muy grande (…) no sé cómo agradecerle que me le haya dado otra oportunidad a mi niña”, fueron las palabras de Guillermo Saza, papá de la mujer que resultó herida tras el accidente en la avenida Circunvalar.

En contexto: Grave accidente por el volcamiento de un camión sobre la vía Circunvalar en Bogotá

Por el momento se conoció que Luisa Saza se encuentra estable y pudo hablar con su papá minutos después de haber sido sacada del taxi, le apretó fuerte la mano y le dijo que todo iba a estar bien. En total, en el taxi iban cuatro personas que se dirigían a San Luis, en La Calera.

La mujer permanece bajo observación médica y presenta una fractura de cadera, además, se están evaluando otras complicaciones.

Por otra parte, las personas heridas que se encuentran en la Clínica Country también están estables, aunque con algunos traumas, uno de ellos presenta fractura de codo y otras heridas leves.

Víctimas del accidente en la avenida Circunvalar

Dos de las personas que se movilizaban en el taxi fallecieron, una de ellas el conductor del vehículo, identificado como Alberto Clavijo de 48 años y quien llevaba aproximadamente un año y medio trabajando como taxista, oficio al que se dedicó luego de desempeñarse en el área de la construcción.

Le puede interesar: Alberto Clavijo, el conductor de taxi que murió en accidente de la Circunvalar

Otra persona de 46 años también falleció por la gravedad de sus heridas en la madrugada del 3 de marzo después de haber trasladada a un centro asistencial. Hasta el momento son nueve los heridos por el impresionante accidente.