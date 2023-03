"Era la alegría de todos": conmoción por asesinato de hombre en condición de discapacidad

La vida de los habitantes del barrio Nuevo Chile en Bosa era más alegre gracias a Andrés Ordóñez. Pero la alegría se transformó en tristeza absoluta luego del asesinato de este hombre de 31 años en condición de discapacidad y cuyas razones aún no han sido esclarecidas.

Ordóñez se gana la vida con el rebusque. El pasado 13 de marzo salió de su casa en horas de la noche para comprar lo del desayuno del día siguiente, pero no imaginaba que su vida se iba a apagar en cuestión de segundos.

Sin mediar palabra, un hombre lo atacó con arma blanca en cinco oportunidades acabando con la vida de Andrés en plena vía pública. Lo indignante es que el agresor se fue caminando ante la mirada de muchos como si nada hubiese pasado. El repugnante video quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

"Realmente nos sentimos un poco aliviados, pero queremos que todo el peso de la ley caiga sobre esta persona ya que no causó dolor sólo en una familia, sino en todo un barrio. Andrés era la alegría para todos. Dueños de locales, vecinos, amigos. Era el alma de la fiesta, ayudaba a conseguir trabajo a las personas que lo necesitaba. Queremos que la libertad no le llegue a esta persona. Nos sentimos tristes, acongojados y sobre todo en peligro, ya que no es la primera vez que esta persona entra a una cárcel, ya son 17 veces. Exigimos que le caiga todo el peso de la ley", relató Mauricio Ordóñez, hermano de Andrés, en diálogo con Noticias RCN.

Desde entonces, la familia ha librado toda una batalla para hacer justicia. El presunto asesino, identificado como Willington Aranzalez, de 45 años, fue capturado y no aceptó cargos, pero un juez decidió enviarlo a la cárcel, lo que es un primer paso para la familia de Andrés.

Según las autoridades, Aranzalez tiene anotaciones ante la ley por hurto a residencias ya personas, porte ilegal, entre otros.

