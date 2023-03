La historia de una madre que busca la verdad sobre la muerte de su hijo entre compañeros de colegio

Un camino en busca de justicia que ha tenido que recorrer sola. Esa es la historia de Claudia Marleni Ospina, una madre que no encuentra respuestas por el crimen de su hijo Mauricio, ocurrido en abril del 2022.

El cuerpo de Mauricio Ospina apareció en extrañas circunstancias en la casa de un compañero de colegio en Kennedy, sur de Bogotá. Salió a verse con su mejor amigo, pero nunca regresó.

Tres versiones de lo sucedido y ninguno de los que lo vieron por última vez con vida revela quién le hizo daño al joven. Su mamá se ha encargado de armar el rompecabezas que ni la justicia se ha atrevido a revelar.

Un sueño que Mauricio nunca cumplió. El 29 de noviembre de 2022, vestida con la toga que debía llevar su hijo, Claudia recibió el grado de bachiller a nombre de él. Sin despedirse, 'el flaco' la abandonó ocho meses antes, la madrugada en la que su cuerpo fue hallado sin vida, en circunstancias que aún nadie puede explicarle.

Mauricio Ospina tenía 17 años, estudiaba en el colegio Eduardo Umaña en Bogotá y al mismo tiempo hacía un curso técnico de cocina en el Sena. Soñaba con el día en que lo llamaran chef.

Claudia lo describe como un chico extrovertido, muy sociable, cariñoso, chistoso, estudioso. Para sus amigos, el joven era uno de los más inteligentes del salón, no era envidioso, muy bueno para la matemática, buena persona y respetuoso.

Su círculo cercano lo integraban sus compañeros del colegio, la promoción del 2022. Uno de los que más lo recuerda es su mejor amigo, con quien supuestamente se iba a encontrar la noche del 12 de abril. Que se iban a ver le dijo a su mamá antes de salir de casa; sin embargo, el joven dice que nunca lo visitó.

En la madrugada, a las 4:30, la madre de Mauricio, al notar que no había llegado, le hizo tres llamadas, la última la contestó un desconocido. Un agente del CTI, le dijo que solo supo de unos heridos dentro de una vivienda y que fueron trasladados al hospital de Kennedy. Cuando ella llegó al hospital, en un momento que aún es confuso, se cruzó con el investigador de la Fiscalía que le dijo que en el centro médico había tres jóvenes, ninguno con las características de él. Luego se encontró con una uniformada de la Policía que le dijo que su hijo estaba muerto.

Sin vida, desnudo, tirado en una casa en el barrio Dindalito. En ese lugar estuvo con tres compañeros de curso, aunque aparecen en algunas fotos juntos, le aseguraron a las autoridades no ser muy cercanos a Mauricio.

Cada uno entregó su versión de lo sucedido, los relatos tienen incongruencias, solo coinciden en que la supuesta causa de la muerte, según los jóvenes, fue una sobredosis. Pero, si lo fue, ¿por qué el cuerpo tenía 21 lesiones?

No he encontrado respuestas en nadie, siempre ha sido como evasivas en todo, de pronto no son las respuestas que yo quiero escuchar

Luis, amigo de Mauricio, aseguró pidió a los culpables "que no sean cobardes y digan la verdad, ya se sabe que obviamente ellos fueron los que le hicieron daño a Mauricio, que digan la verdad".

Los verdaderos amigos de Mauricio buscaron respuesta con uno de los involucrados. Del reclamo existe registro.

Yo contacto a Brayan para preguntarle lo que paso esa noche, y él me dice que no sabe nada, que él no tiene nada que ver, o sea, él si lo sabe todo, pero que hasta que salgan los resultados él no va a decir nada