Las últimas palabras del cirujano que fue hallado sin vida en apartamento de Bogotá

Las investigaciones continúan para esclarecer la muerte del médico Néstor Andrés Gómez, cuyo cuerpo fue encontrado en un apartamento ubicado en Chapinero.

Noticias RCN tuvo acceso a una de las últimas comunicaciones que sostuvo con uno de sus familiares.

“Lo primero que me advirtió fue que no me fuera a meter con uno”, eran las primeras palabras que dijo Néstor Andrés Gómez.

El audio conocido en exclusiva por Noticias RCN fue enviado por él a un amigo, horas antes de que fuera hallado sin vida en un una de las habitaciones de su apartamento.

Además, en el audio mandado a su amigo, Néstor Andrés Gómez reveló que comenzó a salir con una persona de Venezuela y le pidió que no le fuera a contar a nadie, debido a que la relación al parecer no estaba funcionando.

"Solo era pida, pida y pida. Ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Préstame, préstame y algunas veces devolvía lo que le prestaba, pero otras veces no", afirmó Gómez durante el intercambio de mensajes con su amigo.

La madre de Gómez apuntó contra una persona específica

En conversación con la famila de Néstor Andrés, la madre del médico señaló que coincidencialmente supo de una discusión que su hijo sostuvo con un extranjero venezolano días antes.

“Lo golpeó, lo cacheteó y le dijo que no sabía cómo iba a terminar”, aseguró la madre de Gómez, quien encontró el cuerpo semidesnudo de su hijo en el apartamento, luego de que pasaran varios días sin saber de él.

Por el momento, continúan las investigaciones para dar con el paradero del carro de Néstor Andrés Gómez, el cual fue robado junto a dinero y relojes de alta gama.

