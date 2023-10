Claudia López contundente sobre Metro de Bogotá: "No es el ego de un caudillito de turno el que está en juego"

Una de las discusiones más álgidas en el último año ha sido el Metro de Bogotá. Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, ha tenido varias diferencias con la alcaldesa Claudia López sobre este tema. Incluso solicitó algunos estudios para ver la posibilidad de hacer un tramo de la primera línea bajo tierra, cuando esta ya está contratada para hacerse elevada.

Las discusiones han sido varias, y la mandataria local ha hecho especial énfasis en que el Metro debe mantenerse como está, señalando que ya todo está contratado, y las obras ya están en marcha.

Este tema ha sido recurrente, con la alcaldesa reiterando que no se van a detener las obras, y el presidente insistiendo en buscar alternativas.

Fuerte "pulla" de Claudia López al presidente

En unas recientes declaraciones, la mandataria volvió a referirse al tema del metro, indicando que la pelea que ha dado por el sistema masivo de transporte de la capital le ha causado el mayor escenario de difamación en su carrera.

Incluso, López lo comparó con amenazas que ha recibido a lo largo de su carrera política, señalando que ni las guerrillas ni los paramilitares le habían complicado algo tanto.

"La primera línea del metro me ha costado sangre, sudor y lágrimas. A mí me han amenazado la guerrilla, los paramilitares, pero nunca en mi vida me habían difamado tanto por defender el metro de Bogotá. No voy a dejar parar el metro, punto final. Me pueden tratar de matar en vida si quieren, pero esta ciudad se respeta", sostuvo la alcaldesa.

Además, puntualizó su intervención respecto a este tema con una "pulla" hacia el presidente Gustavo Petro.

"No es el ego de un caudillito de turno lo que está en juego. Es la vida y productividad de Bogotá, y a su vez, es el 33% de la productividad del país, entonces esto no es un chiste", aseveró Claudia López.