El rifirrafe entre Diego Molano y Gustavo Bolívar: candidatos a la Alcaldía

La disputa por la Alcaldía de Bogotá está candente y dos de los nombres que están en lados opuestos políticamente y que cuentan con respaldo de los ciudadanos son los de Diego Molano, exministro de Defensa, y Gustavo Bolívar, exsenador de la República, quienes en las últimas horas protagonizaron un rifirrafe mediante las redes sociales todo previo a la gran jornada electoral.

El próximo 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones para la Alcaldía de Bogotá y los habitantes de la capital de la República elegirán a la que será su autoridad durante los próximos cuatro años.

Como es costumbre previo a cada una de las elecciones, los candidatos brindan entrevistas o declaraciones a medios de comunicación con el objetivo de que los ciudadanos conozcan sus propuestas más importantes y este fue el caso del exministro Diego Molano.

En medio de una entrevista con El Tiempo, Molano aseguró que, aunque él no quede como alcalde de Bogotá, los ciudadanos de la capital tienen que hacer todo para que uno de sus rivales no llegue a quedarse con este cargo: “Aquí lo principal que tenemos que garantizar es que el enemigo de Bogotá, que es Gustavo Bolívar, no llegue a la alcaldía”, manifestó.

Ante estas controversiales declaraciones, el exsenador y muy cercano del presidente de la República se pronunció mediante Twitter y señaló: “Ayudémosle a este candidato con un RT a ver si sube en las encuestas. Se nota desesperado atacándome en vez de hacer propuestas”.

Frente a la respuesta de Bolívar, Molano no agachó la cabeza e hizo señalamientos aún más fuertes en contra del libretista.

“Bolívar su modus operandi es una amenaza para Bogotá, se lo sostengo. Bogotá no olvida los 60 CAI que quemó la primera línea con su financiación, ni la destrucción de estaciones de Transmilenio, ni el ataque a policías y menos una persona degollada en Las Américas.

¡Sea serio hombre! usted encarna odio y resentimiento”, escribió.

La lucha por la Alcaldía de Bogotá encara a nombres con carreras políticas muy importantes como por ejemplo Diego Molano, Carlos F. Galán, Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar. Los capitalino elegirán el próximo 29 de octubre.