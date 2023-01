Familiares dan el último adiós al pequeño Anthony, asesinado en ataque sicarial

Se cumplió el sepelio del niño de 7 años asesinado el fin de semana cuando se desplazaba junto a su familia en una camioneta en la capital colombiana, sicarios llegaron hasta el automóvil en el que iba con su papá y dispararon en varias ocasiones.

Sin duda un comienzo bastante doloroso ha sido para la familia del pequeño Jake Anthony Rojas, durante el medio día de este lunes se llevó a cabo una ceremonia íntima en la que familiares y amigos cercanos llegaron hasta el cementerio por la calle 80 en donde le dieron el último adiós al menor.

El padre del menor ha solicitado al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, una ayuda en la investigación y que el caso de su hijo no quede impune y sobre todo se logre la captura de las personas que acabaron con la vida del su hijo.

Lo que ha mencionado la Policía es que ha venido recopilando las cámaras de seguridad. La familia se desplazaba desde la localidad de Kennedy donde se dirigían a pasar las fiestas de fin de año hacia Santander y en el momento cuando iban por la avenida Boyacá con calle 116 fue cuando fueron interceptados por personas en motocicleta que al menos propinaron siete disparos en contra del vehículo en el que se trasladaban y donde lamentablemente una de ellas impactó al menor.

Dicen las autoridades que están buscando en las cámaras de seguridad cuál habría sido la ruta de huida para identificar también la placa de la motocicleta para dar con el paradero, identificación y captura de los responsables.

El padre de Anthony Rojas indicó:

‘‘Pido justicia, yo soy un hombre de paz, no he tenido conflictos con nadie, no soy violento’’.