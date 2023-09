En video: encapuchados intentaron quemar un CAI en la localidad de Suba

La capital vivió un anoche de manifestaciones, bloqueos y disturbios en la noche del viernes, decenas de ciudadanos se concentraron en distintos puntos de la ciudad, especialmente frente a varios CAI (Centro de Atención Inmediata), para homenajear la fecha de la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordoñez, quien fue ultimado por oficiales de la Policía del barrio Villa Luz, que desató una ola de protestas en 2020.

En el marco de la conmemoración de los tres años del estallido social en Colombia, un grupo de encapuchados lanzó varias bombas incendiarias contra miembros del antiguo Esmad, en el CAI La Gaitana de la localidad en Suba.

Afortunadamente los artefactos incendiarios no alcanzaron a impactar el CAI, en el ataque no se registraron policías ni civiles heridos. La situación de orden publico fue controlada por el mismo cuerpo (antiguo Esmad) y no se registraron capturas ni lesionados en este hecho.

#Atencion Disturbios en CAI La Gaitana

tras manifestación donde hace tres años se perpetraba la masacre de 13 jóvenes en la capital del país en marco del estallido social.

Por otro lado, dos buses del sistema masivo de transporte de la capital y dos CAI fueron vandalizados con grafitis, uno en Suba Aures y otro en Suba Rincón.

#ATENCION



Video en inmediaciones al Portal de Suba



Se presentan manifestaciones en varios caí de Bogotá, manifestantes conmemoran el fallecimiento de Javier Ordóñez en distintos lugares de la ciudad.

Noticia en desarrollo...