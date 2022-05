Hombre agredió brutalmente a su pareja por negarse a tener intimidad

En las últimas horas se conoció un repudiable caso de intolerancia y violencia contra la mujer en Bogotá.

Una joven fue brutalmente golpeada al parecer por su expareja.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada del norte de la ciudad.

La víctima tiene múltiples heridas en la cara, según su relato, todo ocurrió por negarse a tener relaciones sexuales con el agresor.

“Fueron más o menos unos 20 puños hasta que yo ya no me pude mover y respirar. Un amigo de él que alcanzó a darse cuenta fue quien salió y me lo quitó de encima porque donde él no lo hubiera hecho, él no iba a parar y hubiera sido una tragedia”, indicó la víctima.