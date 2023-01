Juez niega libertad de presos por delitos cometidos en protestas

Este viernes 20 de enero se conoció que, por segunda vez, un juez negó la libertad a una nueva tanda de gestores de paz de la primera línea que fueron retenidos por delitos cometidos en protestas. En este caso, se trata de tres detenidos.

La funcionaria judicial hizo un llamado al Gobierno porque argumenta que no es claro el marco normativo que permita excarcelarlos.

Actualmente, Daniel Fernando Ruiz y Luidiar Felipe Camacho Chaves, se encuentran en la cárcel La Modelo, luego de los ataques a policías y disturbios ocasionados en las localidades de Engativá, Chapinero y Suba en 2021. Estos jóvenes fueron designados por el Gobierno como voceros de paz el pasado diciembre, pero aún no cuentan con un boleto de salida del centro carcelario por decisión de un juez.

Lo que dijo la juez encargada

Durante una audiencia para evaluar su situación, la juez encargada aseguró que sí se habla de “la finalidad de una paz, de una política de Estado, de unas facultades, de unos acuerdos, pero en ninguna de esas normas o de las resoluciones y mucho menos en un acto de compromiso, se habla de que podrá suspenderse la medida de aseguramiento”.

Aunque para el Gobierno es necesaria la pronta salida de los que nombra voceros de paz, para que paguen sus fallas con trabajo social, desde el ámbito jurídico no hay claridad normativa para dejarlos sueltos.

“Pero la razón para esa designación del procurador no quedó clara y se asume de igual manera, porque no tiene un conocimiento en particular que hacen parte de organizaciones sociales o humanitarias, pero que se ignora en qué contexto o de qué forma llegó el ejecutivo a esa conclusión”, agregó la juez.

Según información, la defensa de los 3 jóvenes interpondría próximamente un recurso de apelación por la decisión.