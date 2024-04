"Fue una negociación a puerta cerrada", vocero de los pacientes sobre el acuerdo con las EPS

El Ministerio de Salud y las EPS llegaron a un acuerdo para que esas entidades se transformen en Gestoras de Salud. Con esta decisión, tomaría fuerza el nuevo proyecto de reforma a la salud que piensa radicarse en la legislatura del 20 de julio.

Según lo estipulado hasta el momento, la transición sería de 4 años y el pago presupuestado por conceptos de Unidad de Pago por Capacidad (UPC) rondaría el 8%. Además, las EPS que no logren transformarse, tendrían que disolverse.

Ante este cambio latente, a Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, le han preguntado si las EPS van a acabarse o a cambiar su servicio y él ha expresado que los cambios no serán abruptos.

“Vamos a seguir afiliados, van a seguir atendiendo normalmente y lo único que va a suceder es que, en lugar de transferir dineros a las EPS, vamos a pagarle directamente a las clínicas y hospitales”, prosiguió.

Sin embargo, este acuerdo ha promovido múltiples interpretaciones y, por eso, Noticias RCN habló con Alejandro Gaviria, exministro de salud, y con Denis Silva, vocero de los pacientes en Colombia.

El exministro de salud reconoció que siente preocupación por esta nueva alianza planteada debido a que, desde su punto de vista, no se tuvo en cuenta a todo el sector.

“Me parece de entrada que es una concertación excluyente en la que hay muchos sectores, desde los médicos hasta los pacientes y la academia, que no están incluidos. Todo se hizo simplemente con un conjunto de EPS”, declaró.

También, Alejandro Gaviria considera que el diálogo se limitó a analizar el período de transición y no permitió analizar todas las aristas que eran necesarias. A partir de esos hechos, cree que lo que pasó es que solo se pensó en intereses personales.

Asimismo, explicó las razones por las que le parece que no sería verdad que las EPS seguirían prestando el mismo servicio. “Es contradictorio y paradójico que hace apenas dos o tres semanas el ministro y el mismo presidente estaban diciendo que las EPS se han robado billones de pesos y han matado 323.000 personas en los últimos años. Pero, ahora resulta que se hace una negociación y el sistema va a seguir siendo igual”, indicó.

El vocero de los pacientes tampoco está de acuerdo con la perspectiva de que todo vaya a seguir igual. Pues, ha conocido que se acabaría el aseguramiento y las EPS ya no le responderían al usuario por el acceso o la negación de los servicios.

Por otro lado, reveló que, a pesar de que han levantado la mano, no los han tenido en cuenta al momento de pactar nuevas determinaciones.

“Le escribimos a la doctora Laura Sarabia que escuchara a los usuarios, a los médicos, a las IPS, a los gestores farmacéuticos, a los gremios. Pero no, esta fue una negociación a puerta cerrada entre 7 EPS que el Gobierno escogió a dedo”, aseveró.

De todos modos, considera que este consenso aún no asegura que la nueva reforma a la salud vaya a ser aprobada porque, al igual que ellos, muchos partidos políticos han manifestado su descontento y hay EPS que no están de acuerdo con lo propuesto.

“Esto no es una reforma al sistema de salud, esto es un capricho del presidente debido a que no le gustan las EPS y piensa llamarlas ‘Gestoras de Salud y Vida’, pero no resolvemos nada. Van a funcionar como una entidad que va a contratar, auditar y ser un call center que nunca va a responder”, concluyó.