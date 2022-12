El regreso del festival Knotfest a Colombia: horarios y recomendaciones

Cómo uno de los festivales más esperados del año, el Knotfest 2022 llega nuevamente a Colombia con la idea de ofrecer el mejor de los shows en Bogotá. Con artistas de talla internacional, las bocinas de los altavoces en el complejo El Campín, estallarán con todo el poder del metal y retumbarán en los oídos de los amantes del rock.

¿Dónde y cuándo será en Knotfest?

Las puertas se abrirán desde las 12:00 del mediodía de este 9 de diciembre y los fans de bandas como Bring Me The Horizon, Pantera, Suicide Silence, Judas Priest, Venom, Trivium, Sepultura, Hipocrisy, Vended, Acutor, Templa In Cinere, Ceguera, Walls Of Jericho, Samael, Ratos de Porão, podrán disfrutar del festival oscuro con los sonidos vibrantes del metal.

La nueva zona del evento contará con tres escenarios: el Movistar Arena, El Campincito y el parqueadero norte del estadio El Campín de Bogotá.

La venta de boletería es casi que un éxito. Las bandas que por primera vez están pisando Colombia, reunirán a miles de personas desde las 2:00 p.m. hasta la media noche en compañía de los sonidos oscuros y extremos.

Estos serán los horarios del Knotfest:

Para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, habrán cierres viales anunciados por la Alcaldía de Bogotá.

Cierres viales autorizados:

Hasta las 12:00 p.m. del 10 de diciembre de 2022.

Cierre total de la calle 57A entre av. NQS (av. carrera 30) y diagonal 61C (entrada Coliseo Movistar), incluidos senderos peatonales de los dos costados

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la av. NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar las misma)

Desde las 12:00 a.m. del 8 de diciembre hasta las 12:00 p.m. del 10 de diciembre de 2022, en los siguientes tramos viales:

Cierre de la calzada norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la av. NQS

Cierre sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la av. NQS

Cierre de la calzada occidental de la transversal 28 entre la carrera 28 y la av. calle 57 incluido el sendero del costado occidental. El sendero peatonal del costado oriental no será afectado por este cierre

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para gozar del festival sin contratiempos y con la mayor comodidad.

No habrá parqueadero oficial ofrecido por parte del festival, por eso, planee con anticipación donde dejará su vehículo mientras asiste al show

No se permitirá el ingreso de objetos cortopunzantes, cámaras profesionales, cigarrillos o vapeadores, sombrillas, botellas de cualquiera de sus derivados, armas de cualquier tipo y evítese dolores de cabeza con los objetos que comúnmente detienen en las filas de los conciertos, como hebillas grandes de correas o reatas

El festival promete una experiencia inolvidable. En el 2023, este y otros eventos programados seguirán reuniendo a miles de personas, para demostrar que Colombia y Latinoamérica son una pista de aterrizaje obligatoria para los grandes artistas.