¿Quién es 'el señor de la magia' y cómo se relaciona con John Poulos y las plataformas webcam?

El caso de feminicidio de la Dj colombiana Valentina Trespalacios sigue dejando rastros del pasado del presunto responsable del crimen, John Poulos, un ciudadano de nacionalidad estadounidense y de 35 años que tenía una relación desde hace un poco más de un año con la joven de 21 años, y quien habría llegado a Colombia para establecer una vida en pareja con la mujer que sería su esposa.

Poulos llegó al país el 19 de enero; al día siguiente se mudó, con muy poco equipaje al apartamento que arrendó en el norte de Bogotá para vivir con su novia; pero el sábado 21 de enero, Trespalacios fue asesinada violentamente, su cuerpo guardado en una maleta y abandonado dentro de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón.

De acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad del lujoso conjunto donde vivió algunas horas con la Dj, se conocieron imágenes que comprometerían a Poulos como el principal sospechoso de haber cometido el feminicidio.

Desde que se conoció este caso, la Fiscalía ha ido cotejando cada rastro del crimen. Además de los videos y el material probatorio físico que manejan, han recabado una serie de declaraciones clave para la investigación.

Todo esto ha llevado a conocer algunos detalles de la vida del norteamericano, quien estuvo casado y tuvo tres hijos con su exesposa; uno de ellos padeció de cáncer, situación que incluso lo llevó a ser reconocido en el Congreso de EE. UU.

¿Quién era John Poulos en Estados Unidos?

Un ciudadano de religión cristiana, con un matrimonio y una familia tradicional. Dedicado a las finanzas. Al parecer, un hombre normal.

Sin embargo, al encontrarse en el foco de la investigación se han revelado algunos comportamientos un poco fuera de contexto con la imagen que mostró durante su vida en su país.

Según el testimonio de la madre de la víctima, Poulos conoció a la Dj a través de una aplicación de citas; por varios meses mantuvieron una relación a distancia y a través de las redes sociales, pero fue hasta hace algunos meses que se vieron por primera vez en persona en México.

De allí en adelante su relación habría tomado más fuerza y habían planificado establecerse como pareja en Colombia e incluso casarse.

Pero una nueva arista se desprendería de este caso. Una modelo webcam entrevistada por El Tiempo habría revelado aspectos desconocidos de Poulos.

La relación de Poulos con el contenido para adultos

La mujer habría contado a ET que el hombre era conocido en este tipo de plataformas como un ‘tipper’, término con el que se definen a los clientes que consumen este contenido y envían generosos regalos y propinas a las modelos.

El tipo era muy consumidor de páginas de contenido para adultos, entraba y pagaba minuto a minuto por casi 5 o 6 horas. Él es muy fantasioso, siempre estaba contando historias, pero el tipo de verdad se porta como un caballero a ratos. Es muy extraño, habría dicho la mujer.

Algo muy particular revelado la modelo tiene que ver con un caso hipotético que le manifestó para conocer su percepción hacia él: “Me hizo el ejemplo de que si yo estuviera en un bar y él llegara, que si yo le hablaría. Yo le dije que no y él me respondió: ‘Razón suficiente para que alguno de los dos muera, yo de celos quizá, LOL’”.

La modelo fue enfática en decir que había recibido dinero que él le enviaba desde Estados Unidos, y que incluso en alguna ocasión le dijo que sentía que estaba enamorando de ella, por lo que decidió evitar contactarla.

Este testimonio podría evidenciar que sí habría una conexión entre ‘el señor de la magia’ y John Poulos, que sería su nickname en las plataformas que ofrecen contenido para adultos.

Se espera que en los próximos días se conozcan nuevos avances en la investigación que adelanta la Fiscalía para esclarecer este feminicidio que sacudió al país.