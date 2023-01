¿Vino solo a cometer el feminicidio?: Las nuevas pruebas contra John Poulos

Noticias RCN conoció pruebas clave en la investigación de la Fiscalía contra John Poulos, que lo vinculan directamente con la muerte de la DJ Valentina Trespalacios. En la carta de administración del edificio donde fue asesinada se deja en claro que el alquiler era únicamente por tres días.

Se siguen conociendo detalles de la investigación por la muerte de Valentina Trespalacios. Todos los indicios apuntan a que John Poulos solo vendría a Colombia por tres días para cometer el crimen, como lo deja por sentado esta carta de la administración.

“Solicito autorización de entrada al apartamento 802 y a las instalaciones del edificio al señor John Poulos y Valentina Trespalacios, quienes ingresan al apartamento a partir del día 19 de enero hasta el día 22 de enero de 2023”, se lee en el documento.

Para la Fiscalía es claro que el ciudadano estadunidense solo venía a Colombia a cometer el feminicidio, lo que respalda la entrevista a una persona cercana a Valentina, quien tuvo contacto con ella en sus últimos días.

“Ya el viernes que estamos a 20 de enero, ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar todo a la mamá y que solo va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla, ella me dice que no la acompañe que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro”.

Luego le confirma que se irá a un apartamento:

“Eso fue a las 6:28 p. m., y me dice un minuto después: ‘ya vinieron por mí y me ayudaron con las bolsas y ya voy para el apartamento nuevo’”.

Lo anterior encaja en el rompecabezas, pues pasados unos minutos, a las 7:00 p. m., ella ingresa al apartamento acompañada de Poulus. Esta persona, al parecer, habría tenido una relación sentimental con la DJ.

“Yo la conozco hace muchos años, hace alrededor de un año y tres meses, y salimos hasta alrededor de enero del año anterior a la fecha”.

Estas pruebas hacen parte del sólido expediente de la Fiscalía contra John Poulus, contra quien pedirá medida de aseguramiento por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de materia probatorio.