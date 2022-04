Conductores en Bogotá estarían usando sustancias para abusar de sus víctimas

Hay preocupación en las calles de Bogotá por cuenta de los cuerpos que se han encontrado dentro de bolsas plásticas en varias calles de la ciudad. Además, en las últimas semanas se han conocido denuncias por parte de mujeres en las que señalan que presuntamente habrían sido abusadas por conductores de servicio público.

Noticias RCN conoció la denuncia de tres mujeres que aseguraron haber sido abusadas y acusadas sexualmente en medio de viajes de transporte público en la ciudad.

Uno de los casos ocurrió luego de que una mujer tomara un taxi en la Zona Rosa de la calle 116.

En los tres casos las mujeres aseguraron haber recibido algún tipo de sustancia que las habría dejado dormidas y vulnerables.

“El hombre empezó a cogerme, besarme, agarrarme el cuello, el cabello y me decía que no me preocupara, que tranquila. Yo gritaba, yo lloraba, intentaba quitármelo de encima, pero era un hombre corpulento”, añadió.