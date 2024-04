¿Qué tan útil fue el cónclave del Gobierno en Boyacá?

En La Mesa Ancha de este 29 de abril debatimos los temas que mueven la agenda nacional, entre ellos, el cónclave del Gobierno Nacional que se llevó a cabo en Boyacá.

Un hecho que se llevó todos los titulares fue que el presidente Gustavo Petro no llegó el sábado, sino el domingo 28 de abril al mediodía, por lo que algunos funcionarios del Gobierno señalaron que así estaba planeado; y el otro destacable es alrededor del discurso que resultó de este cónclave: las reformas pensional, laboral y de salud.

El diagnóstico del Gobierno es que el gran problema es de comunicaciones y ejecución, que es algo que se ha venido escuchando desde hace tiempo. Pero ¿qué tan útil fue el cónclave?, esa es la pregunta con la que arrancó La Mesa Ancha del lunes 29 de abril.

¿Qué tan provechoso fue el cónclave del Gobierno en Boyacá?

Juana Afanador: “Hay que resaltar algo que creo que a varios nos llamó la atención y es la falta de comunicación o comunicado, saber qué pasó dentro de ese cónclave más allá de lo que salieron a decir los ministros que dieron la cara. Que fue Velasco en un tono conciliador, Álex López, quien dijo que es fundamental sacar adelante las reformas; y me llamó la atención Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, que salió a convocar a las marchas del 1 de mayo”.

“Me parece que es una jugada del Gobierno que, una vez más, quiere utilizar al movimiento social. ¿Cuál va a ser el resultado a mi parecer?: romper con los sindicatos. Un sector que quiera salir a apoyar las reformas y un sector que no, me parece que es un daño muy grande que le están haciendo al movimiento social”.

“El Gobierno está buscando una ruptura dentro de los sindicatos en este momento, cosa que es muy grave y triste. Una mala noticia para los trabajadores sindicalizados”.

Jorge Cuervo: “Comparto la idea de Juana en el sentido de que este tipo de eventos que se supone que son un antes y después de un Gobierno que ocho días atrás tuvo unas marchas muy significativas protestando contra sus políticas, tendría que haber tenido un comunicado más claro, con una agenda de trabajo, y no tener que ir nosotros interpretando de declaración en declaración”.

“Este Gobierno ha entendido el cambio con las reformas pensional, laboral y de salud, pero yo creo que el cambio de un Gobierno que así lo propone, debería tener más cosas. Yo esperaba que para esta segunda parte se anunciaran cosas nuevas que son muy importantes, por ejemplo, una reforma a la descentralización, la reforma a la justicia – que se sigue conversando en la Comisión, pero no sabemos bien los temas –; creo que el Ministerio de la Igualdad es una oportunidad enorme de poder hacer cosas muy importantes, pero tengo la impresión de que es el ministerio se está quedando en la retórica de la igualdad, no en la de la acción”.

“Entonces sí, listo, reafirmar que son las tres reformas a que le ha apostado está entre lo previsto, pero uno pensaba: dos años que le van a quedar a partir de agosto, yo imaginaba un discurso con una agenda mucho más ambiciosa, con discursos más claros, con un plan de trabajo estricto”.

Julio César Iglesias: “Lo primero que hay que decir es que este es un Gobierno misterioso, camina entre las sombras el Gobierno de Petro. No sabemos qué se hizo el presidente durante casi dos días, llegó tarde a una reunión que se suponía era muy importante, no la lideró él, sino, para meterle más ingredientes de misterio, Laura Sarabia. ¿Cuál es el papel de Laura Sarabia? Los colombianos no entienden eso, y es una cosa muy extraña. ¿Por qué no hay transparencia en la estructura de toma de decisiones del Gobierno?”.

“Y segundo. Las dos reflexiones que escuché por parte de los ministros: comunicación, que lo estamos haciendo mal y velocidad en la ejecución. Aquí no hay una autocrítica a ningún asunto estructural del Gobierno. La economía no va bien y el orden público está pésimo”.