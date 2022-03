Trancones y sanciones: así fue el operativo de tránsito en Autopista Norte

Medidas como el pico y placa extendido, que va desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., ya no es una solución para mejorar la movilidad en Bogotá, pues cabe recordar que, ante esta restricción, hay excepciones como el pago del pico y placa solidario, el carro compartido que puede movilizarse con tres personas, y los carros híbridos y eléctricos (no tienen pico y placa), sumado al plan para reparar las vías que se quedó corto.

Así, día a día es una tortura trasportarse en la capital del país, y como ejemplo claro de esta problemática es la autopista norte, una de las vías más transitadas de Bogotá que, en las horas pico, es imposible movilizarse. Siempre hay trancón.

Operativo de tránsito en la Autopista Norte

En medio del trancón habitual de la Autopista Norte, las autoridades de tránsito realizaron un operativo para sancionar a los conductores que no respetan el carril exclusivo para las rutas escolares, el cual, ante la falta vía, es frecuentemente ignorado los demás vehículos. Así, en este procedimiento, fueron multados 57 vehículos e inmovilizados otros 22.

Conductores particulares no podrán usar carril izquierdo de la Autonorte

La nueva determinación que tomó la Alcaldía fue crear el carril verde en la Autopista al Norte de la ciudad, el cual fue pintado durante varios días y noches en meses anteriores.

Sin embargo, este carril no era respetado por conductores particulares. Ante esta situación, las autoridades se comprometieron en hacer respetar el carril izquierdo de la Autopista Norte entre las calles 167 y 235, sentido sur a norte. En este tramo, entre las 6:00 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana, por el carril izquierdo solo podrán movilizarse buses escolares.

Añadido a esto, empezó un piloto con el que esperan hacer que la movilidad sea mucho mejor en las vías que alimentan la Autopista Norte. La calle 215 solamente se podrá usar en sentido oriente-occidente, y por la calle 209 se circulará de occidente a oriente únicamente. Estas calles son por las cuales se ingresa a la mayoría de los colegios ubicados en este sector al norte de la capital.