Sigue investigación frente al tráfico de sustancias para usos ilícitos en Bogotá

Sigue creciendo el uso de sustancias en los robos para que las víctimas pierdan algo de consciencia o de voluntad, una de las victimas comentó que le ocurrió esto después de salir del Parque Nacional, otro ciudadano cuando sujetos ingresaron a su vivienda y en otro caso mientras la víctima se encontraba en un bar, estos son solo 3 de los muchos casos registrados en la capital por intoxicación delictiva.

¿Qué tienen en común?

Fueron víctimas de delincuentes tras perder el conocimiento cuando les suministraron una sustancia, como fue el caso de la desaparición de Juan Andrés López, estudiante de la Universidad Javeriana, de 20 años, la cual tuvo en vilo a todo el que se enteró de la noticia, pues lo habían visto por última vez el 21 de abril cuando salía de la universidad

“Empiezo a caminar hacia el Parque Nacional y no tengo razón, no me acuerdo a quien vi si reconocí a alguien y al otro día despierto en bóxer y camiseta y nada, digo ¿Dónde estoy?’’ aseguró Juan Andrés López, víctima de robo.

Juan Andrés relata los hechos tras tres días desaparecido

‘‘Trataba de buscar algo de civilización, una casa lo que sea y no, pues sólo escuché el ruido de Bogotá y bajaba la heladera y tomando el agua lluvia”.

Tras la tortuosa travesía, encontró a una persona que logró identificarlo y dar aviso a las autoridades y así el tan anhelado reencuentro con su familia. Al llegar a la clínica le dieron una respuesta ‘‘Vieron que estaba deshidratado pero el doctor me dice que posiblemente me echaron algo, es que como ya pasó tanto tiempo los exámenes ya no muestran resultado” aseguró Juan Andrés.

Víctima se salva de sobredosis y delincuentes quedan grabados en video

Al parecer, lo que relata el joven sería la misma sustancia que una mujer le suministró a otra víctima, luego de que ambos acordaran una cita en su apartamento para supuestamente arrendarle una habitación en el oriente de Bogotá.

“Estábamos aquí sentados en la sala, ella estaba fumando un cigarrillo electrónico me pidió prestado el baño y cuando volvió ya no me acuerdo más’’ aseguró la segunda víctima.

Pero las cámaras de seguridad registraron lo que sucedió minutos después ‘‘En los videos se ve que ingresan dos personas más y luego cuando se van, me desocupan el apartamento”. Continuó. Cabe mencionar que quedó detallado el rostro de una de las delincuentes.

'‘Duré inconsciente el resto de la noche hasta que mis compañeros de la oficina me encontraron en el carro y me llevaron a la clínica y los médicos me dijeron que me habían dado una sustancia, estoy vivo de milagro porque por la cantidad de sustancia que me dieron como dijeron los médicos pudo haber sido una sobredosis” agregó la víctima.

Otro de los ciudadanos relató una situación similar, pues se salvó de una sobredosis, pero no se libró de perder el conocimiento luego de que dos mujeres se le acercaran a preguntarle sobre una dirección cuando se tomaba unos tragos en un bar del norte de Bogotá.

‘‘Yo como no soy de acá, desconozco donde quedan las ubicaciones, pero siguen insistiendo por la misma dirección, no les pude dar una respuesta, me alejo un poco y ya ahí es donde me empiezo a sentir mareado’’. Expresó esta otra víctima a la que le robaron todo lo que llevaba de valor y la cual asegura que sólo recuerda lo que le dijeron al llegar a la clínica.

‘‘Dicen que es una sustancia que al parecer sería escopolamina, lo curioso es que dos personas más llegaron esa misma noche con unos síntomas parecidos a los míos’’ aseguró.

Y aunque aquí solo se evidencia los testimonios de tres víctimas, esta es una historia que se repite todas las semanas en Colombia, los cuales, em este caso sobrevivieron para contarlo, pero muchos otros, no.

¿Qué dicen los expertos?

La principal vía de administración es la oral y lo que estas sustancias tienen en común es un inicio de acción rápido, además, en su mayoría son incoloras y también carecen de sabor, por otro lado, en cuanto a las secuelas, los expertos indican que las personas intoxicadas pueden tener un deterioro neurocognitivo que involucra muchas veces alteraciones en la memoria y en la concentración.

‘‘En cuanto al riesgo es muy variable, depende de las mezclas que usó el atacante para someter a la víctima, hay algunas personas que tienen enfermedades de base que las ponen en riesgo a ser por ejemplo arritmias o a ser cuadros convulsivos’’ aseguró Santiago Pabón, Toxicólogo Clínico.

¿Qué dicen las cifras?

Según el Instituto Nacional de Salud entre 2021 y 2022 se han registrado 2.172 casos de personas que se han visto intoxicadas con este tipo de sustancias como lo es la escopolamina, los principales casos se dan en la vía pública con el 21,3% y en bares, tabernas o discotecas con el 7,5%.

La principal alerta la tiene la capital del país, según la Secretaria de Seguridad entre enero y marzo del 2021, 215 casos de personas robadas con escopolamina se registraron y entre enero y febrero del presente año, ya son 380 casos que también han sido robadas con estas sustancias, lo que quiere decir que se ha aumentado un 76%.

¿Qué dice la policía?

‘‘La Policía Nacional ha venido trabajando de la mano del Ministerio de Salud del Fondo Nacional de Estupefacientes y de La Red Toxicológica, para poder identificar, uno, el tipo de sustancias que están comercializando, medicamentos muchas veces y dos, estas sustancias que son llamadas de origen natural como pueden afectar y pues digamos que han salido unas investigaciones bastante interesantes frente al tráfico de estas sustancias para usos ilícitos, sustancias facilitadoras del delito’’. Concluyó La Jefe del Centro de estudios Internacionales Antinarcóticos, Eswendy Cuadros.