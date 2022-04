Lo que se sabe sobre la muerte de Hernán Mejía, desaparecido el pasado 22 de abril

En entrevista a RCN Mundo, familiares de Hernán Felipe Mejía hablaron sobre lo sucedido con el hombre, quien fue reportado como desaparecido el pasado viernes, y dos días después fue encontrado muerto en Bogotá. Aún se investigan las causas de su fallecimiento, pero se cree que correspondería a una sobredosis por escopolamina.

Le puede interesar: Las preguntas sin responder del caso Debanhi Escobar

Por favor... si lo han visto. Hernán Felipe Mejía. Ya va para 2 días de desaparecido. Su familia y sus amigos lo están buscando.



Una ayuda ahí por favor @SeguridadBOG @PoliciaBogota @PoliciaColombia @DirectorPolicia @anibalfds pic.twitter.com/NLEAWk34Oz — Aníbal Marín (@anibaldamar) April 24, 2022

Al parecer la Policía halló su cuerpo en Chapinero, a las 3:00 de la mañana. Pese a que el joven no presentaba signos de violencia, si estaba drogado, y según familiares de la víctima, cuando lo encontraron “estaba convulsionando y no alcanzó a llegar al hospital”.

María Mejía, la hermana de Hernán, afirmó que su hermano había estado en un bar, y luego en un restaurante con un amigo. “Están investigando porque yo creo que esa persona (el amigo) es el culpable”. Sentenció la mujer.

Qué ocurrió el día en el que desapareció Hernán Mejía

Según las declaraciones de su hermana, ambos hombres “estuvieron en un restaurante el viernes. Luego, a las 9:45 de la noche, se fueron para un bar y de ese lugar salieron pasadas las diez de la noche. El amigo dice que se fueron caminando hasta su casa y cuando llegaron a la portería, ingresó a su edificio y mi hermano supuestamente cogió un taxi o un Uber, dice que no sabe”. Indicó María.

Pese a que el hombre nunca llegó a su casa, su amigo asegura que "Hernán le escribió que ya había llegado (a su casa) ", y de acuerdo con la narración de su hermana, "después de ahí no volvió a contestar el celular".

Puede leer: Universidad Javeriana pide ayuda por estudiante desaparecido en Bogotá

La hermana de Mejía puso en duda la versión del supuesto amigo y explicó las razones. “Él no llego y cómo le va a escribir a esa persona en vez de escribirle a la mamá o papá. Eso es lo que no nos cuadra y además que el (amigo) no sabe si se fue en Uber, taxi. No sabe nada”, expresó. Además, señaló que su hermano, les había escrito que estaba muy borracho; sin embargo, según la mujer, “cuando él tomaba aguantaba mucho”, “él nos escribió que estaba muy borracho y eso no es normal, yo creo que el amigo le fue dando droga poco a poco. Para que él se haya muerto así es porque lo drogaron toda la noche, todo el tiempo”.

Por su parte, la Fiscalía tiene en su poder videos en los que, al parecer, un vehículo de color gris estaría vinculado con los hechos.

Quien era Hernán Felipe Mejía

De acuerdo con su hermana “él era muy amado por todo el mundo, era una persona especial, muy familiar, muy buen hijo, muy buen hermano y muy bien tío”.

El hombre nació en Pereira y tenía 40 años, era soltero y trabajaba desde hace 17 años en Philips Morris. La empresa de tabacalera anuncio que este lunes 25 de abril, hará una novena en conmemoración de Mejía, en la calle 90 con carrera 11.