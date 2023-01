Atención: estos son los videos en los que John Poulos saca el cuerpo sin vida de Valentina Trespalacios de un apartamento

Las grabaciones recaudadas por los investigadores del asesinato de Valentina Trespalacios fueron conocidas por Noticias RCN. Los últimos momentos con vida de la reconocida DJ revelan cómo su pareja, John Poulos, habría metido el cuerpo en una maleta y posteriormente sacado del apartamento en un carro de mercado hacia su automóvil, para luego abandonar la maleta en un contenedor de basura en Fontibón.

Los videos de las cámaras de seguridad muestran los últimos momentos con vida de la DJ Valentina Trespalacios en los cuales se ve que llega acompañada de su pareja, el hombre estadounidense. Recordemos, que este sería el segundo video que se conoce luego del homicidio de la joven colombiana, el primero fue el que hizo esta en forma de forma selfie y fue enviado a su mamá. En este ella le señala que estaba con él comprando unos regalos, efectivamente en el reciente video se detalla cómo entra con estos pero también cómo al final John Poulos saca una maleta azul que se convierte en pieza clave en medio de esta investigación.

Una película de terror

Todo comenzó el viernes 20 de enero cuando Valentina Trespalacios llegó junto a John a un edificio en el norte de Bogotá donde al parecer iniciarían una vida juntos. Al siguiente día, exactamente a las 10:44 p.m se conoce la última imagen con vida de la femenina. En los videos se ve cómo ella sale al pasillo y cuando vuelve al apartamento, John Poulos espera el ascensor pensativo y baja por un domicilio.

El domingo 22 de enero a las 9:00 a.m el hombre estadounidense saca dos bolsas de basura del apartamento, pide el ascensor y revisa la hora. Estando en el sótano se dirige hacia un vehículo gris que alquiló y guarda las bolsas con aparentemente las pertenencias de Valentina en el asiento de atrás. Las cámaras de seguridad captan en cómo se regresa de nuevo al apartamento, baja dos maletas más y las guarda en el baúl del carro.

Las imágenes publicadas por la Revista Semana muestran lo que sería la prueba reina. A las 10:01 a.m de ese domingo saca del apartamento en un carro de mercado la maleta con el cuerpo de Valentina Trespalacios, cubierto por una manta y mientras espera el ascensor se le ve ansioso. Cuando llega al sótano revisa que no haya nadie por el lugar, sube un morral en el carro, mira alrededor, toma agua y con mucho esfuerzo levanta la maleta hasta que la mete en el baúl. Al tiempo regresa el carro de mercado a su lugar y sale del edificio a las 10:07 a.m del domingo 22 de enero.

¿Qué dice el dictamen de Medicina Legal?

El informe final de Medicina Legal es contundente y no da lugar a equívocos en relación a la muerte de la DJ Valentina Trespalacios. Los forenses aseguran que la joven al parecer habría estado dormida, esto por la ropa interior que tenía el cuerpo cuando fue hallado que también presentaba múltiples golpes en cara y cuerpo.

"Presentaba marcada congestión y edema facial, además de signos de trauma múltiples de tipo contundente dispersos en los antebrazos y la región sacra. De igual forma se observaron hematomas en la mucosa labial, mejillas y abrasiones perinasales", detalló el informe.

Los forenses plasmaron en el dictamen conocido por Noticias RCN, el preciso instante en el que fue encontrada la maleta en un contenedor de basura el cual tenía una bolsa plástica. "El cadáver se encontraba dentro de una maleta de viaje plastificada de color azul, que estaba adecuadamente embalado en una bolsa plástica de color blanco y se encontraba correctamente rotulada. Las manos de la occisa se encontraban sin embalaje y no presentaba signos de atención médica", se lee en el informe.

Así pues, este dictamen se convierte además en la prueba clave de la Fiscalía General de la Nación, para determinar que el presunto asesino sometió a la DJ Valentina Trespalacios a un intenso dolor antes de provocarle la muerte y tenía el plan estrictamente diseñado. Lo anterior por la ubicación de la maleta y por la bolsa plástica que utilizó para dejar el cuerpo.

Actualmente John Poulus se encuentra en un calabozo del búnker de la Fiscalía y sostiene una entrevista con un abogado que ha sido designado de oficio, quien ha dicho que como no domina el idioma inglés, no se ha podido avanzar en la solicitud de las tres audiencias: legalización, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Recordemos que son dos delitos: feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, por lo que en caso de ser condenado le darían a John Poulus una pena de 50 años de prisión.