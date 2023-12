A la cárcel exmilitar que amenazaba y atacaba a sus vecinos en conjunto de Facatativá

En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación confirmó que fue enviado a prisión Jhon Leo Rocha, el exmilitar que ha sido denunciado en 56 oportunidades por lesiones personales agravadas y daño al bien ajeno, por hechos cometidos principalmente en el conjunto donde residía en Facatativá.

En audiencia la Fiscalía reveló los audios que el exmilitar enviaba a sus vecinos para intimidarlos y amenazar de muerte a quien se atreviera a denunciarlo.

Le fueron imputadas más de 56 amenazas a miembros de su conjunto, a través de audios. Una de sus principales víctimas fue el vecino que lo denunció y alertó a la comunidad para tomar acciones contundentes en contra del exmilitar.

En medio de la diligencia judicial, tras exponer el material probatorio que evidencia la conducta inapropiada de Jhon Leo Rocha, no solo se le imputaron los delitos de lesiones personales agravadas y daño al bien ajeno, sino que también el ente acusador solicitó medida de aseguramiento intramural.

"Hay 56 denuncias en su contra, amenazas. El hecho de que esté en libertad generaría una zozobra y pánico en la comunidad de Facatativá", dijo la fiscal del caso.

A pesar de los audios y las pruebas que presentó la Fiscalía, el exmilitar, en plena audiencia, se consideraba inocente.

Entre las personas que han sido víctimas de la conducta del exmilitar están un menor de 13 años, una médica que se encontraba en embarazo al momento de la agresión y que fue atacadas por demora en la atención y una profesora.

En cuanto a la persona que se atrevió a denunciarlo, Rocha le advirtió: “Estoy ofendido porque usted formo la revuelta, usted se vendió a mi esposa (…) dañaron mi moto y mi apartamento”.

Se que me van a matar, sé que van a ir conmigo y me van a linchar, pero me llevó a 6 o 7, lo que alcance la munición.