Abrazo de Reconciliación por la Paz y la No Violencia en Sincelejo

Más de 2000 jóvenes que alguna vez estuvieron cerca de la violencia encendieron una luz de esperanza para Colombia. Desde Sincelejo, los integrantes del programa Jóvenes de Paz lideraron la velatón “Abrazo de Reconciliación por la Paz y la No Violencia”, un llamado nacional a la unión, el respeto y la convivencia en medio del actual clima político y social del país. Jornada que se adelantó en la noche del viernes.

Lo que hace algunos años parecía imposible, hoy es una realidad. Jóvenes que antes hacían parte de dinámicas asociadas a la violencia y la delincuencia han decidido cambiar su historia y convertirse en estudiantes, artistas, emprendedores y líderes comunitarios comprometidos con la construcción de una mejor sociedad.

Un cambio para la historia

En un momento decisivo para Colombia, marcado por la polarización y la incertidumbre, estos jóvenes tomaron la iniciativa de enviar un mensaje al país: es posible pensar diferente sin odiarse; es posible defender las ideas sin recurrir a la violencia; es posible construir una nación desde el respeto, el diálogo y la reconciliación.

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Desde Sincelejo, ciudad que hoy se consolida como referente nacional en materia de seguridad y convivencia, nació esta invitación a unir corazones y voluntades en torno a un mismo propósito: defender la paz y rechazar toda forma de violencia.

El programa Jóvenes de Paz ha demostrado que la seguridad no solo se construye combatiendo el delito, sino también brindando oportunidades reales a quienes más las necesitan, permitiéndoles convertirse en protagonistas de la reconstrucción del tejido social y en ejemplo para las nuevas generaciones.

La actividad contó con el respaldo de la Iglesia Católica y de representantes de iglesias evangélicas, quienes coincidieron en que el perdón, el diálogo y la reconciliación son pilares fundamentales para construir una mejor sociedad.

El propósito central del encuentro fue invitar a todos los colombianos a afrontar el actual panorama nacional con serenidad, tolerancia y respeto por las diferencias, entendiendo que la democracia se fortalece cuando las ideas se enfrentan con argumentos y no con agresiones.

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Asimismo, la iniciativa extendió su mensaje al ámbito deportivo, aprovechando la coyuntura del debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol. Los organizadores hicieron un llamado especial a erradicar la violencia asociada al barrismo, promoviendo que el deporte sea un escenario de encuentro, alegría y unión entre amigos y familias.

Porque Colombia necesita menos odio y más abrazos. Y porque, a veces, las grandes lecciones para un país entero nacen desde una ciudad que decidió creer en sus jóvenes.