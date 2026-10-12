Motocicletas en Colombia: Fasecolda informa que 9 de cada 10 accidentes viales involucran una moto

Un informe emitido por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) presenta alarmantes datos sobre los accidentes viales en Colombia y el papel que las motocicletas tienen en los siniestros.

Según la entidad, hasta junio de 2026 se registró un aumento del 20% en la siniestralidad vial y específicamente para los motociclistas, aumentó en un 28%. "Las motocicletas están involucradas en el 89 % de los siniestros reportados por las aseguradoras en el país", informaron.

Preocupación por motociclistas circulando sin SOAT

Una preocupante cifra preocupa a las compañías aseguradoras: se estima que 6 de cada 10 motocicletas no cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT); de las casi 13 millones de motocicletas registradas en el país, aproximadamente 6 millones cuentan con el seguro obligatorio.

La evasión de este seguro, además de los múltiples casos de fraudes al presentar este documento, representa un serio problema para las empresas aseguradoras que, durante los primeros meses del 2026, han pagado $1.55 billones en siniestros viales.

6 de cada 10 fallecidos en las vías son motociclistas

En junio de 2026, la Policía de Tránsito informó que aproximadamente 16 motociclistas fallecen por día, cifra muy preocupante y que invita a los conductores a tomar todas las medidas correspondientes para evitar accidentes; además del uso del casco, que es la norma más obvia, las autoridades recomiendan revisar constantemente el vehículo, respetar las señales de tránsito y no realizar maniobras peligrosas que también pueden afectar a otros ciudadanos, como ya sucedió el pasado mes de septiembre en Atlántico.