Puente de la avenida Boyacá frente a Titán Plaza: esta es la fecha en la que estaría listo

El nuevo puente para peatones y ciclistas de la avenida Boyacá frente al centro comercial Titán Plaza, cerca de la calle 80, avanza en medio de las dificultades de movilidad que enfrentan los conductores en este sector del noroccidente de Bogotá. La estructura reemplazará al antiguo bicipuente y su construcción entra en una etapa clave para cumplir con el cronograma previsto.

¿Cuándo estará listo el nuevo puente de la avenida Boyacá?

La fecha prevista de entrega es diciembre de 2026, según lo informado por el director del IDU a Noticias RCN. La expectativa es que a finales de octubre se aprecien mayores avances y que en noviembre se logre conectar la estructura.

El nuevo puente tendrá más de 280 metros de longitud y siete metros de ancho. Su diseño permitirá separar los espacios destinados a peatones y ciclistas, con la posibilidad de que estos últimos suban y bajen sin desmontarse de sus bicicletas.

La construcción reemplaza al antiguo bicipuente, desmontado hace aproximadamente 10 meses. La estructura anterior tenía más de 26 años, se había quedado pequeña frente al volumen de usuarios y ya no cumplía con las normas de sismorresistencia.

¿Por qué hay trancones en la avenida Boyacá con calle 80?

Tras el desmonte del puente anterior, se instaló un semáforo temporal para permitir el cruce de peatones y ciclistas. El dispositivo detiene el tráfico en una de las vías más transitadas de Bogotá, por la que circulan cerca de 10.000 vehículos durante cada hora pico.

Los conductores han reportado largos represamientos en este punto, especialmente en los periodos de mayor circulación. La congestión se presenta en un sector donde anteriormente el tránsito vehicular no tenía que detenerse por un semáforo para permitir estos cruces.

En cuanto al avance de la obra, ya se instalaron 108 pilotes, algunos con una profundidad de hasta 50 metros. La estructura se fabrica dentro de una bodega y llegará por tramos para ser ensamblada en el lugar. El proyecto contempla un puente atirantado y tensionado.