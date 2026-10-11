Cantante de música popular sufrió fuerte accidente de tránsito en Antioquia: esto se supo

El reconocido cantautor de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido artísticamente como "El Andariego", protagonizó un aparatoso accidente de tránsito durante la jornada de este domingo 11 de octubre en carreteras del departamento de Antioquia.

El hecho ocurrió en la vereda Tasajo, del municipio de Sonsón, ubicado en el Oriente antioqueño, mientras el artista y su equipo de trabajo se desplazaban hacia un compromiso musical.

Según los primeros reportes de las autoridades de tránsito y de los organismos de socorro que atendieron la emergencia, la camioneta de alta gama en la que se transportaba el intérprete de éxitos despechados se salió de la vía principal.

El artista se dirigía hacia el municipio vecino de Nariño, Antioquia, donde tenía programada una presentación estelar en el marco de las festividades locales de la región.

El artista contó lo que pasó tras el accidente

A pesar de la gravedad del siniestro vial y de los notorios daños materiales que sufrió el automóvil, las autoridades confirmaron que El Andariego y sus acompañantes se encuentran fuera de peligro.

El cantante sufrió lesiones leves y contusiones producto de la colisión, por lo que recibió atención médica inmediata en la zona para evaluar su condición física general.

"En el tema del trasnocho y los viajes siempre hay microsueños y nos dio un microsueño y nos trepamos al barranco pero todo está perfectamente bien", dijo el cantante de música popular en un video publicado en redes sociales.

El cantante también agradeció a sus miles de fanáticos por estar pendientes de su estado de salud.

"Quiero que estén tranquilos y agradecerles de corazón por estar pendientes de mí y de todo mi equipo. Sus mensajes y su cariño significan mucho para nosotros", se leyó en redes sociales.