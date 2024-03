Adulto mayor fue golpeado y atracado por seis jóvenes en la localidad de Kennedy | Video

La inseguridad en Bogotá no da tregua, esta vez la víctima fue un hombre de 76 años que fue atracado con arma blanca en horas de la noche en el barrio Kennedy Central.

En el video captado por las cámaras de seguridad se puede ver que seis sujetos se acercan al adulto mayor que se encontraba cruzando un callejón y se le abalanzan encima, le amenazan con arma blanca y lo golpean hasta botarlo al piso.

“Yo lo único que les dije fue muchacho. Lo único que les pido el favor de que me respeten la vida”, aseguró el hombre que tiene una discapacidad y trabaja como auxiliar de obra.

El adulto mayor aseguró que los criminales lo amenazaron con, al menos tres armas blancas, en cabeza y torso. Mientras unos delincuentes sostenían las armas contra el cuerpo del hombre, otro se dedicó a requisarlo para quitarle sus pertenencias, “Hasta las gafas que las tengo recetadas por el médico, los anillos, los collares”, aseguró el hombre.

Otro atraco en Kennedy quedó registrado en video

En un video 360 quedó registrado el intento de atraco del que fue víctima una mujer que se movilizaba en su motocicleta de alto cilindraje por el barrio Carimagua de la localidad de Kennedy.

En las imágenes captadas por la cámara se puede ver que la joven se detiene en un semáforo y es abordada inmediatamente por tres delincuentes que iban en dos motos, uno de ellos se baja y la amenaza en repetidas ocasiones con una pistola que le apoya en el vientre.

La mujer se resiste al robo y no se baja de la moto, “La verdad fue una acción de que quedé privada. Me quedé quieta porque tenía nervios y no se sabía quién tenía más nervios, si la persona que me iba a robar o yo”.

Esto es lo que vale un arma ilegal en en Bogotá

Andrés Nieto, analista de seguridad, dijo que el precio de un arma de fuego adquirida de manera ilegal puede ir desde los $15.000, en modalidad de renta por hora, en cambio para comprarlas de manera ilícita se debe pagar mínimo $300.000.

Por $15.000 que invertiría un delincuente por el alquiler de una pistola, durante una hora, se podrían cometer por lo menos dos o tres delitos, teniendo en cuenta los tiempos de traslado y huida del lugar de los hechos.