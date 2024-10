Alarmantes cifras de víctimas de minas antipersonales: ya van 80 casos este año

En Noticias RCN hemos hecho seguimiento a los casos y a las víctimas de minas antipersonales en los últimos meses y las cifras son alarmantes.

Recientemente, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, aseguró que es una práctica que los grupos ilegales han ido incrementando.

Según cifras de las autoridades, en lo corrido de este año, van 80 casos en todo el país.

Este medio conversó con el soldado Luis Felipe Cerpa, quien narró los duros momentos que vivió cuando estuvo cerca de la muerte. “Yo le suplicaba a Dios que no me dejara morir. Yo solo pensaba en mi familia y decía Dios mío, no me dejes morir aquí, mi familia”.

Esa fue una de las súplicas que realizaba el soldado Cerpa, segundos después de que pisara una mina en el sector Cajones, en Nóvita, Chocó.

Testimonio de víctima de mina antipersonal

“La verdad, eso es un momento de angustia y tristeza. Es duro recordar esas imágenes. Imagínese uno está luchando contra la vida y la muerte”, añadió el soldado.

Según su testimonio, su peor pesadilla inició cuando la población se encontraba en alerta por el paro armado del Ejército de Liberación en la zona.

“Íbamos a entregar unos mercados en el caserío. Íbamos de seguridad y todo fue por allá, donde estaba un compañero. Ahí estaba un artefacto explosivo”, agregó Cerpa.

Informes de las autoridades indican que solo este año, 30 uniformados y 50 civiles han resultado heridos, y que los departamentos con más casos registrados son Antioquia, Chocó y Córdoba.

Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en esos territorios hay “una actividad permanente de prevención de las Fuerzas Militares, del Ejército, en avances y patrullajes que hacen en el territorio”.

“El Ejército está capacitado, pero hay circunstancias que, de momento, pueden conducir a los graves padecimientos de caer en un campo de esta naturaleza”, añadió.

Desafortunadamente, este es un fenómeno que no identifica sexo ni edad y según las autoridades, es el ELN, sería el responsable de la mayoría de casos.

Cabe mencionar que, en este mismo territorio, Claris Guaravata, indígena de 42 años, perdió la vida al pisar un explosivo y su hija de 11 años resultó herida. Su esposo, aún recuerda aquel trágico momento. “Cuando escuché una chispa, ella me dijo, amor hasta aquí llegué”.

Como ellos, son varias las historias que se unen en medio de una tragedia y son pocos los que sobreviven para contarlo.