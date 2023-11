Alcalde electo de Zaragoza, Cauca, podría ir a la cárcel por presuntos actos de corrupción

En las recientes horas todo un revuelo se generó en Antioquia y tiene que ver con el alcalde electo de Zaragoza, en el bajo Cauca, quien tiene encima varias investigaciones por posible corrupción. Incluso, algunas voces dicen que podría terminar preso antes de asumir el cargo.

Luego de que el pasado 29 de octubre se llevaran a cabo los comicios, inició oficialmente el proceso de empalme entre quienes abandonan las alcaldías y gobernaciones y quienes entran a liderar. Con esto, también empiezan a salir a la luz varias investigaciones que tienen algunos mandatarios electos y que permiten cuestionar su victoria en las elecciones.

Ese es el caso del alcalde de Zaragoza en Antioquia, Andrés Luján Monroy, quien tiene cuatro procesos judiciales por varios delitos según la red de veedurías de Colombia.

“Entre ellos falsedad y contratos sin el lleno de los requisitos legales, pero este no es el único señalamiento que pesa contra él mismo, hay procesos adelantados por fuga de presos, igual indebida celebración de contratos, a su vez como presunto tráfico de influencias, todas estas ameritan también sanciones ejemplarizantes y prontas”, indicó Pablo Bustos, presidente de la red de veedurías.

La versión de Andrés Luján Monroy sobre procesos en su contra

Por su parte, el alcalde electo Andrés Luján aseguró que la audiencia prevista para el pasado miércoles 8 de noviembre, por el delito de falsedad de documento público, fue aplazada y no tiene fecha programada. Respecto a lo que tiene que ver con los otros tres delitos, indicó que todos están archivados. Así lo confirmó en diálogo con Noticias RCN.

“No estoy a punto de ser condenado. Nosotros hemos actuado con mucha transparencia, no nos hemos robado nada, no le hemos hecho daño a nadie y dentro de este proceso solamente se venía el sentido del fallo por el delito de falsedad ideológica de documento público, no es cierto que Andrés esté investigado por peculado, por prevaricato y mucho menos que tenga 4 o 5 procesos”, aseguró.

Andrés Luján ganó en Zaragoza, municipio del bajo Cauca de Antioquia, con 5.241 votos.