“No mentir, no robar y no traicionar a los electores”: el mensaje del alcalde de Bucaramanga a su sucesor

En cuatro días termina el periodo para alcaldes y gobernadores del periodo 2019 – 2023. Noticias RCN conversó con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, para conocer cuáles considera que son sus logros en los cuatro años de administración y lo que le podría haber quedado debiendo a la ciudad.

Este 1 de enero de 2024, Cárdenas entregará su cargo al alcalde electo Jaime Andrés Beltrán, quien tomará el control de la capital colombiana hasta 2024.

Cárdenas habló de su proyecto bandera en materia ambiental y de empleabilidad que aumentó significativamente en los últimos años.

¿Cuál es el balance de los cuatro años de gestión en Bucaramanga?

J.C.C.: Logramos en medio de estas grandes dificultades poder tener un gran registro, con más de 20 meses consecutivos con una tasa de desempleo de un dígito, la más baja del país. Logramos reducir también la informalidad, cerca de 12 puntos.

En el marco de una gran apuesta para reducir los índices de desigualdad e inequidad. Donde pudimos destacar el crecimiento importante de los tributos de la ciudad. Los bumangueses se comprometieron en avanzar.

Hemos duplicado los ingresos tributarios y eso da a gran tranquilidad de que Bucaramanga seguirá siendo una ciudad que va a avanzar y que seguirá siendo destacada en el ámbito nacional y que seguirá entregando oportunidades a los bumangueses.

¿Cómo le fue a la Alcaldía de Bucaramanga en los proyectos ambientales?

J.C.C.: Protegimos el agua. Hoy podemos decir que tenemos el mejor relleno sanitario en Colombia. Hemos avanzado muchísimo en poder llevar agua a diferentes partes de la ciudad y la zona rural. Eso nos hace reconocer una gran agenda de acción climática.

Hoy podemos decir que personas en asentamientos hoy tienen una propiedad cerca de 10.000 familias, un barrio legalizado, donde realmente pueden sentirse más bumangueses que lo que realmente eran antes de nuestra administración.

Una inversión en proteger la escarpa de la ciudad donde más de 15.000 familias, en obras de mitigación hoy pueden dormir tranquilos.

Consejos para el nuevo alcalde de Bucaramanga

J.C.C.: Quisiera hacer una reflexión del orden nacional. Los políticos realmente tenemos que entender que como servidores públicos debemos tener una política ética, donde realmente primen los intereses políticos y no los particulares.

No se puede mentir, no se puede robar, no se puede traicionar a los electores. Ese es el mensaje para todos los nuevos mandatarios de los gobiernos locales y departamentales, porque realmente ese es el gran sentir de los ciudadanos.

Los bumangueses sobre gestión del acalde

Noticias RCN también conoció las versiones de la comunidad. En Bucaramanga hay quienes respaldan la gestión del alcalde saliente y también quienes la rechazan.

Al final estuvo bueno porque nos dejó trabajar a todos los vendedores.

“Lo peor que pudo haber tenido de alcalde Bucaramanga. Mal gestionado. Ni luces puso. Quién sabe qué haría la platica”, cuestionó un ciudadano.