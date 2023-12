La historia de Julio, el profe que sobrevivió a una avalancha y enseña a niños en Bucaramanga

Una calurosa mañana de junio del año 2010 en El Playón, Santander, la recuerda con horror el profesor Julio Salazar.

El docente dictaba clases de educación física cuando una gran avalancha se llevó por delante a unos padres de familia, parte de la escuela y los proyectos y sueños de todos los que hacían parte en ese momento de la institución educativa Escuela Normal de Bucaramanga.

“De repente sentimos como cuando fue un rugido, algo así, nos asomamos y córrale, la avalancha tan berraca”, aseguró Julio Salazar.

Un consejo tranquilizó al docente

En medio de la angustia, el docente Salazar siguió un concejo que le permitió avanzar y seguir con su vida.

“En esa época mi suegra me enseñó a rezar el rosario, yo tenía el rosario ahí y empecé a rezar, cuando empecé a sentir que me caían piedras por el lado izquierdo, se me vino la avalancha”, aseguró el docente.

Después de ver los desastres de la avalancha, el bumangués comenzó a evaluar que sería lo próximo que haría: “Se le arruga a uno el corazón fuerte, fuerte”, afirmó conmovido Salazar.

La conversación que hizo seguir a Julio Salazar

Al profesor le llegó una sabia ayuda de su hermana de 15 años, quien ya murió, pero con quien alcanzó a tener una conversación que lo hizo seguir.

“Mi hermanita falleció de cáncer y cuando ella falleció, ella sí me dijo ‘no hermano, usted tiene que superarse, no deje de reír, de bailar’, yo era bailarín, eso le cala a uno, le deja pensando mucho sobre la vida y sobre lo que uno va a hacer, que es lo más importante”, aseguró el docente.

Lea además: Gobierno emitió decreto para regular uso de la pólvora en celebraciones de fin de año

Pasada la tragedia, el hombre empacó y se fue para Bucaramanga a enseñarles a los niños a plantearse preguntas para volver realidad sus ideas. Como resultado, los menores se han vuelto especialistas en tecnología, cultivos y manejos de abono.

“Uno de ellos me dijo ‘cómo hago para aprender inglés’, pues busquemos la forma de aprender inglés”, aseguró el docente.

Ideas que proyectan los niños las cumple el profe

Por ejemplo, sobre un proyecto, el docente, junto a los niños, creó hologramas educativos que permiten transmitir imágenes, mientras el nombre de la figura correspondiente se escucha en inglés.

Le puede interesar: Hombre abusó presuntamente de dos menores en la piscina de un gimnasio en Bogotá

Para los allegados de Salazar, la labor que cumple el docente es de gran relevancia por los trabajos que adelanta con los menores.