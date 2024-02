"Querían atentar contra la administración": alcalde de Tuluá sobre hechos violentos de La Inmaculada

Los habitantes de Tuluá, Valle del Cauca, están atravesando una compleja situación de orden público y hechos violentos tras el actuar delincuencial del grupo La Inmaculada.

El último fin de semana el grupo armado cometió diferentes hechos de vandalismo que afectaron a la comunidad del municipio.

En entrevista A lo que Vinimos con Johana Amaya, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, habló sobre la situación de orden público y el actuar de La Inmaculada.

¿Qué hay detrás del ataque de La Inmaculada?

G.V: Las autoridades lograron llegar a un sitio a donde estaban armando una moto bomba, con esa moto querían atentar contra la administración municipal, contra la caravana en la que yo me movilizo hacia la Alcaldía o contra el comando de la Policía.

Cuando no logran esos objetivos, entonces ellos determinan otras acciones que son mediáticas, pero que no requieren de mucha planificación, pero finalmente terminan quemando cinco taxis y tres carros particulares. Eran hechos muy rápidos, no requieren una gran planificación.

¿Qué tiene que ver la Secretaría de Movilidad de Tuluá con la situación?

G.V: A través del departamento de movilidad en Tuluá ellos ejercieron el control de ese territorio que ellos llamaban en el municipio, había agentes de tránsito y sigue habiendo algunos vinculados directa o indirectamente con esa organización criminal.

Ellos crearon una red, comenzaron a tener el control físico de la ciudad, sabían quién entraba, quién salía, cuando ubicaban a una persona entonces le podían hacer el seguimiento de una manera muy precisa y mucha de esa coordinación está en el departamento de movilidad.

¿Quién es el cabecilla que ordena todos los actos violentos en Tuluá?

G.V: Es la organización delincuencial liderada por alias Pipe, pero que tiene también a casi todos sus terratenientes en la cárcel y que desde las cárceles siguen manejando las actividades delincuenciales a nivel local.

Si no hay un control desde las cárceles para que ellos no puedan seguir teniendo comunicación y seguir dando órdenes, difícilmente lo que nosotros estamos haciendo va a lograr los resultados que nosotros queremos y que esperamos.