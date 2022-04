Ante las fallas del PAE, Alcaldía de Cartagena busca donaciones para estudiantes

Las fallas con el Plan de Alimentación Escolar (PAE), en Cartagena, no se quedarán con la no entrega de alimentos o en raciones dañadas, pues la situación será más compleja por cuenta de la tramitología que se requiere para cambiar de operador. Según William Dau, alcalde de la ciudad, entre contrato y contrato, no habría cómo entregar alimentos a los niños.

Lea, además: Agentes de EE. UU. investigan presunta red que explota sexualmente a menores en Cartagena

“El contratista incumplió, así como un contratista que está haciendo una carretera, el contratista incumple entonces que hago, vamos a llamar en garantía, el comisionista también tiene que responder por un plan de contingencia. Para este caso debe existir un plan de contingencia”, dijo.

Según el mandatario, el Distrito busca salidas para acelerar el proceso y piensa poner en marcha un plan b, y así, de esa manera, no seguir afectando a los estudiantes.

“Nosotros hablamos, no se puede para todo el mundo, pero al menos priorizar, por ejemplo, las zonas insulares, a ver si con donaciones con el sector privado como estamos haciendo, hacemos algo para al menos temporalmente, darles cualquier cosita, un pan, una tajada de queso y un banano, por decir cualquier cosa, pero algo, que tengan un bocado de algo en el estómago mientras se soluciona, lastimosamente, me gustaría darles una alimentación balanceada, pero todo es problemas y problemas”, puntualizó.

Puede leer: Cerca de 13.000 niños afectados por incumplimiento del PAE en Antioquia

Desde hace tres semanas Noticias RCN ha buscado insistentemente el pronunciamiento de los operadores del PAE, sin obtener respuesta. A través de vía telefónica la comunicación con los contratistas ha sido imposible.

El mandatario de los cartageneros también cuestionó el comportamiento de los contratistas, quienes hace algunos días se declararon en quiebra.

“Sí, me extraña mucho que el mismo contratista que a Cartagena dice que está quebrado, que no puede, sea también contratista del PAE a nivel departamental y allá a nivel departamento, no hay problema, eso me genera muchísima suspicacia”

Aún se desconoce cuándo se normalizaría la entrega de alimentos en los colegios de Cartagena. La contratación estará nuevamente en manos de la Bolsa Mercantil.

Lea, también: ¡Indignante! Encuentran larvas en leche del PAE en Pasto, Nariño