Aldesarrollo rechaza señalamientos tras convenios por más de $150.000 millones

La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) difundió un comunicado oficial para responder a los cuestionamientos surgidos luego de investigaciones periodísticas sobre convenios de alto monto firmados con organismos del Estado.

La entidad quedó nuevamente bajo atención pública tras conocerse, según una investigación de La Silla Vacía, la firma de contratos y convenios por más de $150.000 millones con entidades nacionales, en un escenario que coincide con la cercanía de las elecciones de 2026 y con discusiones sobre contratación pública.

¿En qué estaban comprometidos los recursos?

En los reportes mencionados se alude a acuerdos con Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Minas y Energía. Los recursos, de acuerdo con lo divulgado, estarían comprometidos para iniciativas relacionadas con economía popular, fortalecimiento de proyectos productivos, dotaciones comunitarias y programas de atención social.

Uno de los puntos señalados en el debate es el modelo de ejecución: Aldesarrollo recibe recursos públicos mediante convenios directos y puede subcontratar la implementación de proyectos bajo reglas de derecho privado, un aspecto que ha sido cuestionado por las implicaciones en el seguimiento de los recursos.

En su pronunciamiento, Aldesarrollo rechazó el calificativo de supuesto "contratadero" y advirtió que ese tipo de señalamientos afecta su reputación institucional. La organización afirmó: "Este tipo de estigmatizaciones impacta de forma grave la reputación institucional construida con base en el esfuerzo técnico y la transparencia, desnaturalizando el rol de una entidad pública cuyo fin primordial es aportar soluciones de alto impacto que transformen la calidad de vida de las comunidades más vulnerables de nuestro país".

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La entidad también negó cualquier insinuación de irregularidades y sostuvo: "Jamás, bajo ninguna circunstancia, esta institución ha violado ni omitido el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la contratación pública en Colombia".

Aldesarrollo aseguró además que los acuerdos responden a requerimientos de entidades estatales y afirmó: "Cada convenio y contrato suscrito por la entidad responde estrictamente a necesidades reales del Estado y se ejecuta bajo la rigurosa observancia de los principios de transparencia, eficiencia, idoneidad y estricta legalidad".

Finalmente, reiteró su disposición a atender solicitudes de verificación y señaló: "Ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con el correcto ejercicio de la función administrativa". Y concluyó: "Tenemos total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes, con la absoluta certeza de que nuestras actuaciones siempre se han ajustado al derecho".